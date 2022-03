Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 11 – Offroad-Revolution

Kapitel 1: Lebe den Traum

Ihr benötigt für diesen Weekly #Forzathon den 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution. Dieser ist via Wheelspin und Automesse erhältlich. Fehlt er in eurem Fuhrpark, bekommt ihr ihn für 500.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus zahlt ihr zumindest per Sofortkauf deutlich mehr. Einige Aktionen liegen bei niedrigeren Startgeboten, mit etwas Glück ist also ein Schnäppchen möglich. Ein Tuning ist nicht nötig.

Gut zu wissen: Für die Festival-Spiellisten Kachel „#stuntparadies“ (Foto-Herausforderung) könnt ihr das Auto verwenden. Fotografiert es dafür beim Horizon-Stadion.

Kapitel 2: Die B-Besten

Habt ihr den Hoonigan, sollt ihr zunächst in der La Subida-Blitzerzone 3 Sterne verdienen. Die genannte Blitzerzone findet ihr östlich des Baja-Außenpostens und westlich vom Vulkan La Gran Caldera. Für drei Sterne sind 185,1 km/h nötig. Die schafft ihr auch ohne Tuning. Ihr könnt aber selbstverständlich eines installieren, wenn ihr Schwierigkeiten habt oder eines verwenden möchtet. Die Blitzerzone ist Offroad, aber relativ einfach zu fahren. Die Strecke verläuft relativ gerade und hat nur einige sanfte Kurven.

Die Einfahrt liegt von Süden als auch von Norden kommend hinter einer Kurve. Ihr könnt aber ein wenig ins Gelände von der Schotterpiste herunter verlängern und so schon im Vorfeld etwas Tempo aufbauen. Ich empfehle dafür im Norden zu beginnen.