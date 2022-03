Genshin Impact 2.6 Trailer und Details aus dem Livestream

Was erwartet uns mit Genshin Impact 2.6? Im Rahmen des jüngsten Livestreams haben die Entwickler einige Details zur kommenden Spielversion präsentiert. Eine Zusammenfassung bietet das Vorschauvideo zu 2.6, in dem die wichtigsten Eckpunkte gezeigt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch eine Aufzeichnung des kompletten Livestreams verfügbar sein. Dieser wird aber zunächst am Nachmittag bei YouTube ausgestrahlt, ehe die Aufzeichnung zur Verfügung stehen wird.

Mit Genshin Impact 2.6 erhält das Game eine neue spielbare Figur. Kamisato Ayato ist eine 5-Sterne-Figur. Er hat das Element Wasser und verwendet als Waffe ein Schwert. Kamisato Ayato ist der Bruder von Ayaka und erweitert die derzeit recht spärliche Riege männlicher Figuren. Ayato wird in der ersten Phase von 2.6 in einem Banner verfügbar sein. Neben seinem Banner gibt es ein weiteres Figurenaktionsgebet, welches Venti zurückbringt. In der zweiten Phase folgt ein Banner mit Kamisato Ayaka.

Die Story von 2.6 wird uns in die neue Region „The Chasm“ führen, die bereits vor einer Weile angeteasert wurde. Das Gebiet liegt westlich von Liyue und ist ein Teil dieser Region. Das Klima dieser Gegend unterscheidet sich allerdings erheblich vom Rest dem im Rest der Region. Mit der neuen Region erwarten euch auch frische Herausforderung und einige neue Gegenstände. Darunter zwei Artefakt-Sets.

Eine Reihe von Events werden ebenfalls mit der neuen Spielversion kommen. Unter anderem feiert das Theater seine Rückkehr. Ein Fotografie-Event ist ebenfalls in Aussicht gestellt. Außerdem die Vibro-Crystal Forschung und Gewürze aus dem Westen. Beim Kristall-Event versucht ihr euch an Kampfprüfungen, für die ihr euch durch die Kombation von Kristallen stärkt. Bei Gewürze aus dem Westen steht das Kochen im Vordergrund. Violet Garden ist ein umfangreiches Inazuma-Event. Bei einem weiteren Event geht es um Blumensteckkunst, inspiriert vom japanischen Ikebana. Neben Urgestein werdet ihr euch einige Gegenstände für die Verbesserung eurer Figuren verdienen können, wenn ihr die Events spielt. Ihr habt zudem die Chance, die 4-Sterne-Figur Xingqiu als Belohnung zu erhalten, sowie Mora und Verstärkungserz. Um Xingqiu zu bekommen, müsst ihr an einer Reihe von 2.6-Events teilnehmen.

Verfügbar ist Genshin Impact 2.6 ab dem 30. März 2022. Gut zu wissen: Im Rahmen des Livestreams wurden wie gewohnt drei neue Promo Codes veröffentlicht. Diese sind bis morgen gültig. Vergesst nicht einen Blick in meine Promo-Tabelle zu werfen, wenn ihr die Codes verpasst habt und löst sie ein. Ihr erhaltet unter anderem 300 Urgestein.

Quelle: Genshin Impact 2.6 Livestream vom 18. März 2022

Bildquelle: miHoYo