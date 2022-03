Gran Turismo 7 Wartungsarbeiten dauern an

Für das Rennspiel Gran Turismo 7 steht mittlerweile Version 1.07 zur Verfügung. Das Spiel selbst allerdings nach wie vor nur einschränkt. Für den gestrigen Tag waren Wartungsarbeiten angekündigt, die bereits am Vormittag des 17. März hätten beendet werden sollen. Diese dauern nach wie vor an. Via Twitter haben sich die Entwickler entschuldigt und berichtet, man habe ein Problem in Version 1.07 gefunden. Daher wurden die Wartungsarbeiten verlängert. Diese dauern inzwischen mehr als 24 Stunden an.

Auch auf der offiziellen Website gibt es seit gestern ein Update zur Verlängerung der Gran Turismo 7 Wartungsarbeiten. Weitere Statements blieben bisher aus. Wann das Spiel wieder online sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Ihr könnt im Moment nur auf den Offline-Modus zugreifen. Bis dieser lädt, dauert aktuell eine ganze Weile. Im Offline-Modus könnt ihr nur wenige Funktionen des Spiels nutzen. Via Weltkarten lassen sich Einzelrennen, Zeitrennen und Drift-Rennen fahren. Ihr könnt zudem Music Rally spielen. Der Rest steht nicht zur Verfügung. Auch der Wechsel zwischen diesen Modi ist mit einigem Zeitaufwand verbunden.

Hintergründe zur Situation gibt es derzeit nicht. Das Problem wird nicht spezifiziert und ein Update mit der noch zu erwartenden Dauer der Wartungsarbeiten blieb bisher aus.

Gut zu wissen: Möchtet ihr euch über den aktuellen Serverstatus informieren, genügt ein Blick auf die offizielle Website. Die Konsole und das Spiel müssen nicht gestartet werden. Auf der Gran Turismo-Website könnt ihr auf der GT7-Unterseite den Serverstatus sehen, der seit gestern Wartungsarbeiten anzeigt. Besucht ihr die Seite über ein Mobilgerät, könnt ihr die GT7-Seite über das Menü öffnen und wählt dort „Nach oben“. Dies bringt euch auf der Mobilversion der Website zur Startseite des Spiels.

Quellen: Gran Turismo Twitter, offizielle Website; abgerufen am 18. März 2022

Bildquelle: Sony