Forza Horizon 5 Serie 6 – Das erwartet uns

Forza Horizon 5 Serie 6 steht vor der Tür und damit auch einige neue Inhalte und Veränderungen. Los geht es kommende Woche Donnerstag, am 31. März 2022.

Horizon Open Custom Racing

Horizon Open erhält endlich das langersehnte Custom Racing. Bedeutet, ihr könnt künftig Parameter für das Matchmaking festlegen. Darunter die Fahrzeugklasse und Rennarten. Horizon Open bekommt zudem ein eigenes Fortschrittsystem. Eliminator bleibt in diesem außen vor – es umfasst Rennen, Spielplatz und Drift. Eliminator wird von Open in den Online-Tab im Menü verschoben.

Wie funktioniert das neue System? Verdient ihr in Horizon Open ab Serie 6 Erfahrungspunkte, fließen die nicht nur in eure Stufe sondern auch in das neue Horizon Open Level. Jedes Level hat ein spezifisches EP-Ziel. Mit dem Aufsteigen in diesen Stufen schaltet ihr auch eine Reihe von Belohnungen frei. Für den Abschluss spezieller Herausforderungen und auch für Levelaufstiege könnt ihr Badges verdienen. Kleine bunte Icons, die neben eurem GamerTag angezeigt werden können. Sie werden auch in der Freifahrt, Renntabellen und Bestenlisten zu sehen sein.

Ebenfalls angekündigt ist eine Horizon Open Bestenliste, in der die gesamten Horizon Open EP angezeigt werden. Außerdem lassen sich dort freigeschaltete Badges einsehen.

EventLab

Wenn ihr gern kreativ unterwegs seid, könnt ihr in EventLab einige neue Dinge verwenden. Darunter neue Objekte wie verschiedene Wände, Plattformen, neonfarbene Schiffscontainer, Richtungspfeile, eine Betonsäule, eine Wand aus Reifenstapeln und von Festivals inspirierte Türme und Neujahreslaternen.

Die Gravitation kann künftig verstellt werden, über die „Scale Gravity“-Einstellung. Diese lässt sich sowohl reduzieren als auch verstärken. Die Spanne reicht dabei von 10 bis 200 %. Die Gravitation wirkt sich auf die Fahrzeuge aus.

Drift Club Mexiko

Der Drift Club kommt nach Mexiko. Welshman Robert Glenn bringt dem Anlass entsprechend eine Reihe von Herausforderungen mit. Habt ihr den Horizon Rush-Außenposten freigeschaltet, könnt ihr ab Serie 6 Drift Club Mexiko spielen. Dort erwarten euch sieben Driftautos. Alle bereits mit einem Tuning versehen und bereit für ein bisschen Spaß in Querlage.

Passend dazu gibt es neue Kleidungsgegenstände. Die neue Horizon Story wird in die kommenden Festival-Spiellisten einfließen. Schließt ihr alle sechs Kapitel ab, erhaltet ihr den 2021 Ford Mustang Mach-E 1400.

Serie 6 Festival Spiellisten

Als Sammelobjekte erwarten uns Farbfässer und Miniatur T-Rex Dinosaurier. Rooooar! Die kommenden Änderungen werden zudem mit wöchentlich zwei EventLab-Events gefeiert. Dazu kommt wöchentlich eine Saisonmeisterschaft in Serie 6. Neu ist eine Custom Kachel, die von der Community aufgenommene Fotos anzeigen wird. Für saisonale PR-Stunts werdet ihr mit Super-Wheelspins belohnt.

Kleidung und Hupen in Serie 6

Kleidung:

Drift Club Horizon Customs Short Sleeved Shirts Prosthetic Legs Tank Tops Drift Club Tee Builder’s Outfit Natural Bird Farid Rueda Bear White Leopard Drift Club Race Helmet Builder’s Helmet White Leopard Colourful Leaf Pattern White Bird Drift Club Racesuit Builder’s Gloves White Leaf Teal Pattern Colourful Bird Creative Tee Natural Leaf Red Doodle Pattern Grey Leopard Pattern Painter Hoodie Yellow Pattern Doodle Pattern Grey Leopard Tuning Hoodie Triangle Pattern Photo Hoodie Doodle Pattern

Hupen:

Mechanical Whizz

Paint Spray

Pinball Machine

Wheelspin Win

Piñata Pop

Forza Horizon 5 Serie 6 Fahrzeuge

2021 Ford Mustang Mach-E 1400 (alle sechs Kapitel der Drift Club Mexiko Story beenden)

2012 Ascari KZ1R (20 Punkte in der Sommer Spielliste, ab 31. März 2022)

2021 McLaren 765LT Coupe (20 Punkte in der Herbst Spielliste, ab 07. April 2022)

2018 ATS GT (20 Punkte in der Winter Spielliste, ab 14. April 2022)

2014 McLaren 650S Spider (20 Punkte in der Frühling Spielliste, ab 21. April 2022)

Car Pass Kalender

1966 Oldsmobile Toronado (ab 31. März 2022)

2021 McLaren 620R (ab 07. April 2022)

2021 MINI John Cooper Works GP (ab 14. April 2022)

2019 Porsche 911 Speedster (ab 21. April 2022)

Forza Horizon 5 Serie 7 Teaser

Serie 7 steht ganz im Zeichen von Cinco de Mayo – ein mexikanischer Feiertag.

Die Updatnotes für das kommende Update findet ihr in diesem Beitrag.

Quelle: Forzamotosport.net, abgerufen am 24. März 2022

Bildquelle: Playground Games