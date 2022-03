„Datenschutz geht zur Schule“ Wettbewerb – Eure Ideen sind gesucht

Kreative Köpfe aufgepasst. Ihr besucht eine allgemeinbildende oder weiterbildende Schule in Deutschland? Dann habt ihr die Möglichkeit, im Rahmen des „Datenschutz geht zur Schule“ Wettbewerbs mit eurer kreativen Idee einen tollen Preis zu gewinnen oder eure Klassenkasse aufzubessern. Was fällt euch zum Thema Datenschutz ein? Verleiht eurer Idee in Form von Icon, Slogan oder Design Ausdruck. Teilnehmen könnt ihr mit einer Einzeleinreichung oder als Schulklasse.

Kreativität braucht natürlich seine Zeit, daher habt ihr noch ein wenig Zeit, eure Gedanken umzusetzen. Einsendeschluss ist der 30. April 2022. Die Jury – der auch ich angehören darf – freut sich auf eure Einreichungen. Alle wichtigen Details rund um den „Datenschutz geht zur Schule“ Kreativwettbewerb findet ihr auf der BvD e.V. Website.

Quelle: BvD e.V.

Bildquelle: feelegant UG für totallygamergirl