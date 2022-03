Genshin Impact: Kamisato Ayato Figurenvorschau und Details zum Charakter

Genshin Impact 2.6 steht vor der Tür und mit ihr erweitert auch die neue 5-Sterne-Figur Kamisato Ayato die Riege der spielbaren Figuren. Er ist das Oberhaupt der Kamisato-Familie und der ältere Bruder von Ayaka. Obwohl er das Oberhaupt der Familie ist, wird er weniger von den Menschen wahrgenommen und hat nicht eine so große Reputation wie Ayaka.

Im Kampf verwendet Kamisato Ayato einen Einhänder als Waffe, sein Element ist Hydro. Er kann dank seiner Talente eine Wasserillusion erschaffen, die bei Erreichen ihrer vollem Form explodiert, sobald Gegner sich nähern oder nach Ablauf einer gewissen Zeit. Dadurch verursacht er Hydro-Flächenschaden. „Takimeguri Kanka“ ermöglicht es ihm, schnelle Angriffe auszuführen und den Schaden seiner Standardangriffe in Hydro-Flächenschaden umzuwandeln. Mit seinem dritten Talent erschafft er einen Garten der Reinheit, der Wasserblütenklingen fallenlässt. Die greifen Gegner in der Nähe an und erhöhen den Schaden durch Standardangriffe von Figuren im Wirkungsbereich.

Gesprochen wird Kamisato Ayato in Genshin Impact von Chris Hackney (englische Stimme) beziehungsweise Akira Ishida (japanische Stimme). Er wird mit Start von Genshin Impact 2.6 via Figurenaktionsgebet erhätlich sein.

Bildquelle: miHoYo