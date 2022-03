GTA+: Mitgliedschaftsprogramm für GTA Online

Rockstar Games hat ein Mitgliedschaftsprogramm für GTA Online angekündigt, welches den Namen GTA+ trägt. Es startet am 29. März 2022 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Programm hat eine monatliche Abo-Gebühr von 5,99 Euro. Was bekommt ihr für euer Geld? Rockstar Games verspricht monatlich 500.000 GTA$. Dazu kommt die Möglichkeit, sich Immobilien in und um Los Santos zu sichern, spezielle Verbesserungen für Fahrzeuge, Rabatte und GTA$- und RP-Boni.

Im Rahmen der GTA+ Ankündigung hat Rockstar Games auch eine Liste mit allen Vorteilen veröffentlicht, die im ersten Monat enthalten sind. Der läuft vom 29. März bis zum 27. April 2022:

500.000 GTA$ als automatische Gutschrift auf eurem Maze-Bank-Konto.

als automatische Gutschrift auf eurem Maze-Bank-Konto. Der Principe Deveste Eight – einschließlich einer kostenlosen Verbesserung von Hao’s Special Works, bevor diese allen Spielern zur Verfügung steht – sowie die Designs „Oranger HSW-Trip“ und „HSW-CMYK-Glitch“.

– einschließlich einer kostenlosen Verbesserung von Hao’s Special Works, bevor diese allen Spielern zur Verfügung steht – sowie die Designs „Oranger HSW-Trip“ und „HSW-CMYK-Glitch“. Die Autowerkstatt in La Mesa ist kostenlos bei Maze Bank Foreclosures verfügbar – sie führt eine Reihe verschiedener Gameplay-Updates im Rahmen von Los Santos Tuners ein. Besitzer einer Autowerkstatt können diese ohne Zusatzkosten nach La Mesa verlegen.

in La Mesa ist kostenlos bei Maze Bank Foreclosures verfügbar – sie führt eine Reihe verschiedener Gameplay-Updates im Rahmen von Los Santos Tuners ein. Besitzer einer Autowerkstatt können diese ohne Zusatzkosten nach La Mesa verlegen. Erlass des Mitgliedsbeitrags im LS Car Meet . Aktuelle Mitglieder des LS Car Meets mit GTA+ erhalten in diesem Event-Zeitraum eine Gutschrift von 50.000 GTA$.

. Aktuelle Mitglieder des LS Car Meets mit GTA+ erhalten in diesem Event-Zeitraum eine Gutschrift von 50.000 GTA$. Yachtbesitzer erhalten ohne weitere Kosten ein Upgrade auf die Aquarius-Superyacht .

. Das Gussét-Frog-T-Shirt und das Broker-Prolaps-Basketballtrikot und -shorts werden automatisch eurer Garderobe hinzugefügt.

und das und werden automatisch eurer Garderobe hinzugefügt. Zugriff auf die Fließband-Lackierung für die Mammoth Avenger, den HVY MTW und den TM-02 Khanjali.

für die Mammoth Avenger, den HVY MTW und den TM-02 Khanjali. Kostenlose Farbvarianten und Embleme für die Autowerkstatt.

Dreifache GTA$ und RP in der HSW-Rennserie .

. Doppelte Car-Meet-Reputation in allen Rennen der Straßenrennserie.

