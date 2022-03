PlayStation Abo soll laut Gerüchten kommende Woche von Sony angekündigt werden

Seit Monaten ranken sich Gerüchte um ein mögliches neues PlayStation Abo, mit dem Sony – so besagen es zumindest die anhaltenden Gerüchte – auf den Xbox Game Pass reagieren möchte. Dieser wiederum erinnert an das Geschäftsmodell von Netflix. Gegen eine monatliche Gebühr können Personen mit einem solchen Xbox Game Pass Abonnement ausgewählte Spiele in der Vollversion spielen. Einige ab Launch. Das Abo ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte und hat der Marke Xbox einen Aufschwung verliehen.

Laut einem Bericht von Bloomberg soll sich Sony aktuell auf die Ankündigung des PlayStation Abos vorbereiten. Geplant sei diese für nächste Woche. Der Service soll sich unter dem Codenamen Spartacus in Entwicklung befinden und zum Start eine Reihe von Hits der letzten Jahre beinhalten.

Laut dem Bericht von Bloomberg soll das neue PlayStation Abo die beiden schon verfügbaren Mitgliedschaften PlayStation Plus und PlayStation Now kombinieren. Es soll wohl verschiedene Stufen geben, die Spielekataloge mit modernen Spielen und Klassikern aus älteren PlayStation Epochen umfassen.

Laut Dokumenten, die Bloomberg bereits im letzten Jahr erhalten haben möchte, bietet die teuerste Stufe auch Zugang zu erweiterten Demoversionen und die Möglichkeit, Spiele via Internet zu streamen. Einen entscheidenden Unterschied soll das PlayStation Abo gegenüber dem Xbox Game Pass haben. Es wird nicht erwartet, dass die größten Spiele ab Launch verfügbar sein werden. God of War Ragnarök etwa ist wohl nicht zum Launch via Abo spielbar. Der Xbox Game Pass bietet ab Launch Zugang zu allen Spielen der Microsoft Studios. Auch Third Party Spiele sind teilweise bereits direkt ab Veröffentlichung spielbar, so wie zum Beispiel jüngst die Konsolenversion von Tunic.

