Genshin Impact: Zwei neue Figuren vorgestellt

Genshin Impact 2.6 steht vor der Tür und damit auch eine neue Figur. In der ersten Phase der neuen Version gibt Kamisato Ayato sein Debüt. Er ist der einzige Neuzugang in Version 2.6. Nun haben die Entwickler zwei weitere spielbare Figuren angekündigt, die nach 2.6 erscheinen werden.

Yelan hat das Element Hydro und behauptet von sich, für den Rat für Allgemeine Angelegenheiten zu arbeiten. Ihre Identität ist ein Rätsel und ihr Auftreten gleicht einem Phantom. Sie neigt dazu im Zentrum von Ereignissen aufzutauchen und so plötzlich zu verschwinden, wie sie gekommen ist.

Kuki Shinobu hat das Element Elektro. Sie ist die Stellvertreterin des Anführers der Arataki-Bande und hat das Geschäftsfeld der Bande ausgeweitet. Sowohl in Literatur als auch Kampfkünsten ist sie bewandert.

Wann die beiden Figuren in Genshin Impact spielbar sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Vor Version 2.7 ist dies allerdings nicht der Fall, da die Ankündigung für 2.6 bereits erfolgt ist. Die beiden Figuren müssen nicht zwangsläufig schon in 2.7 kommen. Manche Figuren werden weit im Voraus angekündigt. Auf Dainsleif etwa warten wir nach wie vor, obwohl dieser inzwischen diverse Auftritte in Aufträgen hatte und als spielbare Figur bestätigt ist.

Quelle: HoYoLab 1, 2; abgerufen am 28. März 2022

Bildquelle: miHoYo