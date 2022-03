Forza Horizon 5: Serie 6 Update verspätet sich

Übermorgen startet in Forza Horizon 5 Serie 6. Im Vorfeld hätte ein Update zur Verfügung stehen sollen, für welches bereits in der Vorwoche die Updatenotes zur Verfügung gestellt wurden. Nun hat der Support verlauten lassen, dass das Forza Horizon 5 Serie 6 Update mit Verspätung eintreffen wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt untersuchen die Entwickler ein bestehendes Verbindungsproblem. Daher wurde das Update verschoben. In der Mitteilung heißt es zudem, die neue Festival Spielliste startet trotz allem am Donnerstag. Der Forza Support wird sich mit einem Update melden, sobald das Serie 6-Update zur Verfügung steht.

As we investigate the connectivity issue, we’ve changed the release of the #ForzaHorizon5 Series 6 Update to tomorrow, Wednesday, March 30. We will let you know once the update is available to download. The Series 6 Festival Playlist will still begin on Thursday, March 31. https://t.co/6ywovsA7XI

— Forza Support (@forza_support) March 29, 2022