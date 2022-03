Games with Gold April 2022 Line-up angekündigt

Microsoft hat die Games with Gold Spiele für April 2022 angekündigt. Wie gewohnt erhaltet ihr mit dem Abo zwei Spiele für die Xbox Series X|S und Xbox One und zwei für die Xbox 360. Auch die Xbox 360-Spiele können auf einer One oder Series X|S gezockt werden, da diese dank Abwärtskompatibilität auch auf den neueren Konsolen laufen.

Games with Gold April 2022 Line-up

Another Sight ; Xbox Series X|S und Xbox One, 01. bis 30. April 2022

; Xbox Series X|S und Xbox One, 01. bis 30. April 2022 Hue ; Xbox Series X|S und Xbox One; 30. April 2022 bis 15. Mai 2022

; Xbox Series X|S und Xbox One; 30. April 2022 bis 15. Mai 2022 Outpost Kaloki X ; Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360; 01. bis 15. April 2022

; Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360; 01. bis 15. April 2022 MX vs ATV Alive; Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360; 16. bis 30. April 2022

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 29. März 2022

Bildquelle: Microsoft