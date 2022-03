The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nachfolger verspätet sich

Per Videobotschaft lässt uns Eiji Aonuma wissen, dass der The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nachfolger verspätet erscheinen wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung für dieses Jahr geplant. Diese Pläne sind inzwischen veraltet. Durch eine Verlängerung der Entwicklungsphase ist die Veröffentlichung nun auf Frühjahr 2023 verschoben.

Eiji Aonuma ist der Producer der The Legend of Zelda-Reihe. Er gehört zu den bekanntesten Entwicklern bei Nintendo und wirkt seit den 90-er Jahren und Ocarina of Time an der beliebten Zelda-Reihe mit.

Eiji Aonuma, Producer der The Legend of Zelda-Reihe, hat neue Informationen zum Veröffentlichungstermin des Nachfolgers zu The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/UnwPwg8pmg — Nintendo DE (@NintendoDE) March 29, 2022

Bildquelle: Nintendo