Forza Horizon 5 Serie 6 Update ist verfügbar

Mit etwas Verspätung ist nun das Forza Horizon 5 Serie 6 Update verfügbar. Es steht für Xbox, Windows und Steam zur Verfügung – sprich für alle Versionen. Abhängig von der Plattform benötigt das Update rund 10 Gigabyte Speicherplatz. Der Wert schwankt je nach Plattform etwas. Bei einigen Personen werden mehr als 100 Gigabyte angezeigt. Diese Angabe ist falsch und ein Anzeigefehler. Ihr müsst nicht das komplette Spiel erneut herunterladen, sondern lediglich das Update. Eingreifen müsst ihr hier nicht. Ihr könnt die Anzeige ignorieren. Es wird trotzdem lediglich der Patch installiert.

In einer neu veröffentlichten Grafik werden einige Eckpunkte des Forza Horizon 5 Serie 6 Updates zusammengefasst. Die vollständigen Updatenotes wurden bereits in der letzten Woche veröffentlicht und können bei Interesse an dieser Stelle nachgelesen werden.

Serie 6 selbst ist noch nicht aktiv. Die Serie startet erst am 01. April 2022!

The #ForzaHorizon5 Series 6 Update is rolling out on Xbox, Windows and Steam. Here’s a rundown of the new features and fixes to improve your gameplay experience: https://t.co/wo5ixnxEg1 pic.twitter.com/CozhnAFmIl

— Forza Support (@forza_support) March 30, 2022