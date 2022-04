Genshin Impact Reise in Schnappschüssen Guide

Voraussetzungen

Abenteuerstufe 30

Archontenauftrag Kapitel II – 1. Akt „Die Flucht von Ritou“ abgeschlossen

Weltauftrag „Schnappschüsse“ abgeschlossen

Aktionszeitraum

Start: 01. April 2022, 10:00 Uhr

Ende: 11. April 2022, 03:59 Uhr

Entscheidend ist hier die Serverzeit.

Aufträge

Reise in Schnappschüssen

Mit diesem Auftrag startet ihr das Genshin Impact Event „Reise in Schnappschüssen“

Gehe zur Person, die ein Bild malt.

Trefft euch in Inazuma mit Asagiri. Sie steht in der Nähe der Teestube Komore. Bietet ihr eure Hilfe an und ihr seid bereit für das Event.

Belohnungen:

4 x Eines Abenteurers Worte

10.000 Mora

Reise in Schnappschüssen Fotoalbum

Habt ihr den Auftrag erledigt, bittet euch Asagiri um Fotos. Über die Eventseite könnt ihr das Fotoalbum aufrufen. Dort gibt es zu jedem geforderten Foto eine Beschreibung. Insgesamt sollen 14 Fotos angefertigt werden. Jeden Tag werden zwei weitere freigeschaltet. Ihr müsst dafür euren Fotoapparat ausrüsten. Er ist im Inventar unter Hilfsmittel zu finden.

Fotopunkte und Vorgaben:

Seht ihr die kleinen blauen Kreise? Es handelt sich um Fotopunkte. Der Infokasten ist zudem eine gute Orientierung, da er euch anzeigt, ob ihr die nötigen Voraussetzungen erfüllt oder noch etwas für euer Bild ändern müsst. In diesem Fall sind die beiden Fotopunkte zu sehen, die Figur gehört dem Ordo Favonius an und die Uhrzeit stimmt. Die Vorgaben sind von der Aufgabe abhängig und verschieden.

Sage des Ritters im Wind

Location: Mondstadt, Mondstadt

Vorgaben:

Favonius-Kathedrale fotografieren

drei Fotopunkte müssen im Bild sein

Figur soll in die Kamera sehen (Ein schöner Rücken kann entzücken? Mag sein, hier muss eure Figur aber zu euch schauen, also in die Kamera. Stellt sie entsprechend hin!)

den Moment fotografieren, in dem die Figur ihre Anemo-Elementarfähigkeit ausführt

Ausführung: Begebt euch zum Aufnahmeort und stellt euch auf die Markierung. Ihr benötigt eine Figur mit dem Element Anemo. Ihr könnt dafür den / die Protagonistin nehmen (achtet auf das Element, ist eure Figur gerade nicht Anemo, müsst ihr dies erst ändern) oder eine andere Figur nutzen. Führt eine Anemo-Fähigkeit aus und macht das Foto, bevor der Effekt abklingt. Die Fotopunkte sind die hellblauen Kreise, die ihr auf der Kathedrale seht.

Belohnungen:

30 Urgestein

20.000 Mora

2 Eines Helden Weisheit

Sage des Ritters im Wind – Teil II

Location: Windstieg, Mondstadt

Vorgaben:

einen gewissen großen Baum fotografieren

zwei Fotopunkte müssen im Bild sein

Figur muss dem Ordo Favonius angehören

zwischen 08:00 und 12:00 Uhr fotografieren

Ausführung: Begebt euch zur Location und wählt ein Mitglied vom Ordo Favonius. Hier habt ihr diverse Optionen, darunter auch Figuren, die ihr in jedem Fall habt. Amber und Kaeya sind eine Möglichkeit, aber auch Figuren wie Jean, Albedo und Lisa. Die Zeit stellt ihr über das Menü um, sollte es nötig sein.

So in etwa sollt euer Bild dann aussehen:

Belohnungen:

30 Urgestein

20.000 Mora

2 Eines Helden Weisheit

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact