Forza Horizon 5 Freigabe-Codes: Funktionsweise und Verwendung

Gelegentlich findet ihr in meinen Guides oder auch anderweitig sogenannte Freigabe-Codes. Nach wie vor erreichen mich viele Nachrichten und Fragen, wie diese verwendet werden können. Dieser kurze Guide erklärt euch, was es mit den Codes auf sich hat und wie ihr sie nutzen könnt.

Wofür sind die Forza Horizon 5 Freigabe-Codes?

In Forza Horizon 5 spielen communityerstellte Inhalte eine wichtige Rolle. Sie sind quasi eines der Kernelemente des Spiels. Egal ob Fotos, Herausforderungen, Strecken, Tunings, Mustergruppen oder Designs … das Game bietet einige Möglichkeiten, eigene Inhalte zu erstellen. Es gibt zahlreiche solcher Inhalte, was den Überblick nicht einfacher macht. Genau dabei helfen die Freigabe-Codes. Erstellt ihr einen Inhalt, könnt ihr einen Freigabe-Code generieren und diesen anschließend teilen. Jeder Freigabe-Code ist mit einem Inhalt verknüpft. Anders herum könnt ihr mit einem erhaltenen Freigabe-Code gezielt einen bestimmten Inhalt suchen. Ein solcher Code ist also quasi eine Art ID. Jeder dieser Codes besteht aus neun Zahlen. Ein fiktives Beispiel: 123 456 789.

Möchtet ihr zum Beispiel ein spezifisches Design für ein Auto finden, ist dies ohne einen solchen Freigabe-Code umständlicher. Kennt ihr den GamerTag der erstellenden Person, ist dies noch relativ einfach machbar. Könnt ihr nur mittels Kriterien suchen, wird es schon wesentlich umständlicher. Je nach Plattform ist die Suche zudem mit nicht unerheblichen Ladezeiten verbunden. Wühlt ihr euch durch sämtliche Fahrzeugdesigns für ein Modell, kann dies einiges an Zeit beanspruchen.

Wie und für was wird ein Freigabe-Code für Forza Horizon 5 verwendet?

Eines ist bei der Verwendung eines Forza Horizon 5 Freigabe-Codes immer gleich. Ihr müsst ihn ohne Leerzeichen eingeben, damit ihr den Inhalt findet. Es ist üblich, Freigabe-Codes mit zwei Leerzeichen zu schreiben, da dies die Übersicht erleichtert. Ein Code wird so in drei Blöcke unterteilt. Dadurch wird auch die Lesbarkeit verbessert. Ihr könntet einen solchen Code auch gar nicht vollständig mit den Leerzeichen eingeben. Das Spiel sieht vor, einen solchen Code ohne diese einzugeben und bietet exakt neun Eingabefelder dafür.

Kreative Inhalte haben ihren Platz im Bereich Creative Hub des Menüs. Was findet ihr dort?

Mein CreativeHub

Ihr habt selbst einen Inhalt für Forza Horizon 5 erstellt und möchtet ihn nun teilen? Hier findet ihr eure Werke. Klickt ihr in die Kacheln, kommt ihr in die jeweiligen Bereiche. Dort könnt ihr dann Inhalte auswählen und einen Freigabe-Code generieren. Dieses Prinzip findet sich auch in allen Bereichen, die ich im folgenden Teil beschreibe. Unten in der Leiste habt ihr immer „Suchen“ und in dieser dann unten die Option für Freigabe-Code.

Fotogalerie

Hier könnt ihr eure Aufnahmen und auch die Fotos anderer Personen sehen. Öffnet ihr unten die Suche, könnt ihr via Code nach spezifischen Werken suchen.

EventLab

Hier findet ihr Veranstaltungen. Veranstaltungen können bei Rennen erstellt werden. Veranstaltungen sind jedoch nicht zwangsläufig typische Rennen. Bei der Erstellung gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und es können Regeln festgelegt werden. Damit lässt sich der Charakter verändern. Solche Veranstaltungen kennt ihr vielleicht aus der Festival-Spielliste. Die EventLab-Veranstaltungen dort sind ebenfalls Veranstaltungen.

Das Horizon Super 7

Hier findet ihr das Horizon Super 7 und Herausforderungskarten. Horizon Super 7 besteht aus sieben solchen Herausforderungskarten. Die ändern sich jede Woche. Mögt ihr eine Karte nicht, kann sie verbrannt werden. Schließt ihr alle sieben Karten ab, erhaltet ihr eine Belohnung. Herausforderungskarten unterscheiden sich von EventLab-Veranstaltungen. Auch hier können bei der Erstellung zahlreiche Einstellungen vorgenommen werden. Die Vielfalt ist gewaltig. Von der Piñatas-Zerstörung bis zu bestimmten Vorgaben bei PR-Stunts wird hier vieles geboten. Ihr findet hier also recht arcadige Unterhaltung. Herausforderungskarten haben quasi Minispiel-Charakter.

Lackierungs-Designs

Mit Lackierungs-Designs könnt ihr die Optik eines Autos verändern. Dies können relativ simple Anpassungen bei der Lackierung sein, aber auch umfangreiche Werke, die Grafiken beinhalten.

Mustergruppen

Mustergruppen können für Lackierungs-Designs verwendet werden. Wo liegt der Unterschied? Ein Lackierungs-Design ist ein spezifisches Design für ein Fahrzeug. Möchtet ihr mehrere Autos mit einer aufwendigen Grafik verzieren, könnt ihr diese zunächst als Mustergruppe erstellen. Egal ob ein Firmenlogo, eine Figur aus der Popkultur oder eine andere Grafik. Eine solche Mustergruppe kann bei der Erstellung eines Lackierungs-Designs verwendet werden.

Tunings

Mit Tunings lassen sich Autos anpassen. Manche Teile in oder auch am Auto können ausgetauscht werden. Zum Beispiel Reifen, Getriebe und Bremsscheiben. Es gibt zudem noch das Feintuning. Manche Teile ermöglichen eine sogenannte Feinabstimmung. Mit der könnt ihr zum Beispiel Dinge wie den Radsturz und Fahrwerkshöhe anpassen. Durch Tunings kann ein Auto optimiert werden. Dies ist vor allem relevant, um es für spezifische Einsatzbereiche zu optimieren. Ein Drift-Auto zum Beispiel wird nicht auf maximales Handling getrimmt, sondern so optimiert, dass das Auto leicht in einen Drift zu bringen ist. In einem Drag-Rennen könntet ihr damit natürlich nicht viel anfangen. Dort ist es wichtig, einen soliden Start hinzulegen und rasch nach oben beschleunigen zu können. Schließlich wollt ihr euch in diesen sehr kurzen Rennen absetzen und den Sieg einfahren. Ein Sleeper bringt da also nicht viel. Bis der in die Gänge kommt, ist das Rennen längst vorbei.

Gut zu wissen: Ihr könnt diese Inhalte grundsätzlich auch anderweitig finden und müsst nicht zwangsläufig über das Creative Hub gehen. Strecken zum Beispiel findet ihr auch, wenn ihr bei einer Strecke eine Veranstaltung einrichtet und dort dann in EventLab geht und die Suche aufruft. Tunings, Designs und Co. könnt ihr auch über Festival-Außenposten oder eine Immobilie finden. In der offenen Welt werden euch zudem hier und dort Herausforderungen begegnen.

Manchmal werdet ihr Codes finden, die nicht funktionieren. Dies muss kein Schreibfehler sein. Inhalte können geändert werden und damit kann es auch zu Änderungen bei Codes kommen. Oder die Person, die den Inhalt erstellt hat, hat diesen nicht mehr freigeben und er ist nicht mehr verfügbar.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5