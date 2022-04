Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Verwobene Schicksale Trailer

Am 24. Juni erscheint Fire Emblem Warriors: Three Hopes für die Nintendo Switch. Der jüngst veröffentlichte „Verwobene Schicksale“-Trailer gewährt frische Einblicke in das Actionspiel. Zu sehen ist unter anderem Protagonist Shez, den ihr in einer von zwei möglichen Formen spielen könnt. Shez ist ein Söldner und kämpft gegen den Bleichen Dämon. Hinter dem verbirgt sich Byleth aus Fire Emblem: Three Houses.

Im neuen Fire Emblem Warriors: Three Hopes Trailer hat nicht nur Byleth einen Auftritt, sondern diverse andere Figuren aus Three Houses. Einige spielten dort eine tragende Rolle. Zum Teil sind auch bisher nicht in Erscheinung getretene Charaktere zu sehen, wie der Bruder von Hilda. Holst findet zwar in Three Houses Erwähnung, tritt dort aber nicht direkt auf.

