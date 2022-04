Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 15 – Ganz nach Peelieben

Kapitel 1: Ganz kleiner Peely

Für diesen Weely #Forzathon benötigt ihr den 1962 Peel P50. Den gab es bisher nur während Serie 2 im Rahmen der Wichtelaktion. Der Peel P50 war die Belohnung für das Erreichen der 100 %. Habt ihr zu diesem Zeitpunkt gespielt, solltet ihr den Peel erhalten haben. Wenn nicht könnt ihr ihn derzeit für 500 #Forzathon Punkte im #Forzathon Shop bekommen. Alternativ könnt ihr im Auktionshaus Ausschau nach einem P50 halten. Einige Angebote sind recht erschwinglich, andere verlangen mehrere Millionen Credits. Da das Auto aktuell im Shop ist, dürfte der Preis dadurch aber weiter sinken.

Ihr benötigt noch einige #Forzathon Punkte, um euch den Peel im Shop zu holen? Zunächst solltet ihr prüfen, ob ihr das Haus La Casa Solariega besitzt. Dadurch erhaltet ihr doppelte #Forzathon Punkte beim Weekly, täglichen Herausforderungen und Horizon Arcade. Spielt ihr online, könnt ihr relativ unkompliziert bei Horizon Arcade-Veranstaltungen Punkte sammeln. Je mehr Runden ihr abschließt, desto höher die Ausbeute am Ende. Arcade besteht aus maximal 3 Runden. Ihr könnt Horizon Arcade zwar faktisch auch allein spielen und abschließen, aber spielbar ist es nur in einer Horizon Life-Sitzung. Im Einzelspieler gibt es keine Arcade-Veranstaltungen, da es ein Multiplayer-Modus ist und als Team-Spiel konzipiert wurde. Aufgrund von Problemen wurde die Skalierung vor einer Weile angepasst und Arcade kann nun auch solo erledigt werden. Vor allem Drift-Veranstaltungen gehen auch allein sehr gut. So findet ihr eine Arcade-Veranstaltung auf der Karte:

Findet aktuell keine statt, schaut zu einem späteren Zeitpunkt erneut nach. Je erfolgreich beendeter Runde gibt es 10 Punkte. Mit Haus 20. Insgesamt also maximal 30 oder 60 Punkte.

Wenn ihr in der aktuellen Festival-Spielliste für 20 Punkte den 2018 ATS GT holt, erhaltet ihr als Herstellerbonus 100 #Forzathon Punkte. Vorausgesetzt, ihr hattet den Wagen zuvor noch nicht.

Habt ihr noch tägliche Herausforderungen offen, könnt ihr auch darüber einige Punkte verdienen. Eine weitere Möglichkeit bieten Fähigkeitspunkte und Auto-Meisterungsbäume. Nicht alle Auto-Meisterungsbäume bieten #Forzathon-Punkte, allerdings viele. Die Relation #Forzathon Punkte und Fähigkeitspunkte ist ebenfalls nicht immer gleich lukrativ. Manche Autos lohnen mehr, andere weniger. Folgend einige Beispiele:

2012 Ascari KZ1R, 5 #Forzathon Punkte, 1 Fähigkeitspunkt

2001 Acura Integra Type 3, 10 #Forzathon Punkte, 9 Fähigkeitspunkte

2017 Alpine A110, 10 #Forzathon Punkte, 9 Fähigkeitspunkte

1973 Alpine A110 1600S, 10 #Forzathon Punkte, 9 Fähigkeitspunkte

2015 Alumi Craft Class 10 Race Car, 10 #Forzathon Punkte, 6 Fähigkeitspunkte

1973 AMC Gremlin X, 5 #Forzathon Punkte, 6 Fähigkeitspunkte

2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST, 10 #Forzathon Punkte, 5 Fähigkeitspunkte

2018 Apollo Intensa Emozione Willkommenspaket, 10 #Forzathon Punkte, 3 Fähigkeitspunkte

2016 Ariel Nomad, 5 #Forzathon Punkte, 6 Fähigkeitspunkte

2013 Ariel Atom 500 V8, 5 #Forzathon Punkte, 3 Fähigkeitspunkte

2019 Aston Martin Vantage, 10 #Forzathon Punkte, 14 Fähigkeitspunkte

2019 Aston Martin DBS Superleggera, 10 #Forzathon Punkte, 14 Fähigkeitspunkte

Die beiden Aston Martin in den gezeigten Beispielen sind also weniger lukrativ als der Ascari. Autos wie der Apollo, Warthog und Alumi Craft sind lukrativer als etwa die beiden Alpine oder der Acura. Letztlich kommt es hier aber darauf an, was ihr überhaupt noch an Möglichkeiten bei den Auto-Meisterungsbäumen habt. Je Auto können die Punkte dort nur einmal geholt werden. Habt ihr ein Modell mehrfach, könnt ihr den Baum mehrfach freischalten. Habt ihr zum Beispiel den Alumi Craft zweimal in eurem Fuhrpark, bekommt ihr für 12 Fähigkeitspunkte 20 #Forzathon Punkte.

Kapitel 2: Smash-Hit

Ihr sollt zehn Piñatas zerstören. Hier könnt ihr auf das EventLab zurückgreifen. Eine passende Blaupause findet ihr mit dem Freigabe-Code: 764 900 098. Dort stehen mehr rum als nötig sind für das Kapitel. Trotzdem kommt es bei derlei Aufgaben immer wieder vor, dass das Spiel nicht alle zerstörten Objekte zählt. Sollte dies passieren, könnt ihr die Strecke einfach erneut fahren. Ihr findet sie über den Verlauf problemlos wieder.

Einen ausführlichen Guide zu Freigabe-Codes findet ihr an dieser Stelle, falls ihr Hilfe bei der Verwendung benötigt.