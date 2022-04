Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 16 – Campen

Kapitel 1: Samba, olé!

Ihr benötigt den 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe. Diesen konntet ihr in der vorherigen Festival-Spielliste über eine EventLab-Veranstaltungen erhalten. Solltet dies bei euch nicht der Fall gewesen sein, kein Problem. Das Auto kann bei der Automesse für recht überschaubare 40.000 Credits erhalten werden. Solltet ihr zunächst ein bisschen virtuelles Geld dafür aufbringen müssen, empfiehlt sich ein Blick in die aktuelle Festival-Spielliste.

Ihr müsst zudem einige Kosten für ein Tuning einplanen, da dies in einem späteren Kapitel unumgänglich ist, außer ihr habt den Wagen bereits passend aufgerüstet in eurem Fuhrpark. Sitzt ihr in eurem Volkswagen, müsst ihr in eurem Sambabus, müsst ihr damit nur noch ein Stück fahren und schon ist Kapitel 1 erledigt.

Das im Beitragsbild verwendete Design findet ihr übrigens über den Freigabe Code 177 091 226. Benötigt ihr Hilfe bei der Verwendung von Freigabe Codes, findet ihr hier einen Guide zum Thema.

Kapitel 2: Durch die Lupe

Dieses Kapitel geht ähnlich schnell wie das vorherige. Öffnet den Fotomodus des Spiels und knipst ein Foto. Mit Standard-Steuerung und Controller drückt ihr dafür auf dem Steuerkreuz oben. Hier habt ihr nun zwei Möglichkeiten. Die schnellste ist der sogenannte Promo-Schnappschuss. Was verbirgt sich dahinter? Via Horizon-Promo sollt ihr von jedem Auto im Spiel ein Bild anfertigen. Genau dafür gibt es diese Option. Das Bild wird nicht entwickelt und ist dadurch schneller fertig. So spart ihr reichlich Zeit, wenn ihr für Promo Modelle ablichtet. Angefertigt wird ein Schnappschuss mit RB (Standardsteuerung).

Alternativ könnt ihr Foto schießen verwenden, was auf A liegt, sofern ihr die Standardsteuerung nutzt. In diesem Fall dauert der Abschluss der Aufgabe etwas länger. Bei dieser Art des Fotografierens wird das Bild entwickelt. Dieser Vorgang dauert einige Augenblicke. Dafür bietet das Bild die bestmögliche Qualität. Möchtet ihr es also verwenden oder auch freigeben, ist dies der Weg, den ihr gehen solltet.

Schnappschüsse sind also ideal, wenn ihr Bilder nur für eine Aufgabe knipsen möchtet, nicht aber Interesse an der Verwendung des Bildes habt.