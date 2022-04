Forza Horizon 5 Serie 7: Details zum Update

Am 28. April 2022 startet Forza Horizon 5 Serie 7. Das Motto der Serie: Cinco de Mayo. Während der Feierlichkeiten ist die Stadt Guanajuato festlich und farbenfroh dekoriert. Mit der neuen Serie kommen auch einige Änderungen, frische Inhalte und natürlich Festival-Spiellisten. Das Serie 7 Update steht ab dem 26. April auf allen Plattformen zur Verfügung.

Horizon Tour

Mehr als 200 neue Horizon Tour-Meisterschaften bringt das neue Update mit. Darunter befinden sich auch Rennen in der Klasse S2. Damit wird auch wieder die Freischaltung einer damit in Verbindung stehenden Auszeichnung möglich sein. Schon im letzten Jahr wurde S2 aus der Horizon Tour entfernt, was den Erhalt der Auszeichnung für den Abschluss einer S2-Tour über Monate außer Reichweite rückte.

Ab Serie 7 werden euch bei Horizon Tour und auch in Prüfungen bekannte Charaktere vom Horizon Festival begegnen.

EventLab

Die Möglichkeiten von EventLab werden erweitert. Künftig habt ihr dort zwei weitere Möglichkeiten, die Spielregeln anzupassen.

„Get Engine Torque“ ermöglicht es, den Drehmoment des Motors zu skalieren. Möglich sind 10 bis 200 Prozent.

„Get Gravity“ erweitert die mit Serie 6 eingeführte „Scale Gravity“-Einstellung um weitere Parameter.

Bei den Objekten gibt es einige Neuzugänge. Künftig könnt ihr zum Beispiel den bunten T-Rex, Farbfässer und Blumenstände platzieren. Neue Sprungpads mit geringer und mittlerer Stärke sind ebenfalls mit von der Partie.

Kleidung und Autohupen Neuzugänge

Euren virtuellen Kleiderschrank könnt ihr künftig mit den folgenden Items erweitern:

Mexican Racesuit Horizon Race Gloves Peach Raúl Urias Sundress White Modern Puebla Dress Bird Pattern Sundress Doodle Summer Skirt Black Modern Puebla Dress Yellow Spaik Sundress Farid Rueda Lion Motorcross Helmet Sombrero Star 27 Sundress Farid Rueda Lion Classic Shades Puebla Mexican Suit Farid Rueda Lion Sundress Doodle Classic Shades Farid Rueda Lion Race Gloves Farid Rueda Bear Sundress Farid Rueda Lion Race Suit

Dazu kommen neue Autohupen:

Falling

Bass Drop

Nature

Forza Horizon 5 Serie 7 Fahrzeuge

Auf diese Neuzugänge dürft ihr euch bei den Autos freuen:

2020 Ferrari SF90 Stradale (80 Punkte in der Festival-Spielliste von Serie 7 verdienen, 28. April bis 25. Mai 2022)

1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (20 Punkte in der Sommer-Spielliste von Serie 7 verdienen, 28. April bis 04. Mai 2022)

2014 Ferrari California T (20 Punkte in der Herbst-Spielliste von Serie 7 verdienen, 05. bis 11. Mai 2022)

1992 Ferrari 512 TR (20 Punkte in der Winter-Spielliste von Serie 7 verdienen, 12. bis 18. Mai 2022)

2020 Ferrari F8 Tributo (20 Punkte in der Frühlings-Spielliste von Serie 7 verdienen, 19. bis 25. Mai 2022)

Car Pass Kalender

Habt ihr den Car Pass, erwarten euch zudem noch die folgenden Fahrzeuge:

2003 Ford F-150 SVT Lightning (ab 28. April 2022)

2014 Forsberg Racing Nissan ‚Safari‘ 370Z Safari Rally Tribute (ab 05. Mai 2022)

2019 Toyota Tacoma TRD Pro (ab 12. Mai 2022)

2008 Dodge Magnum SRT 8 (ab 19. Mai 2022)

Forza Horizon 5 Serie 8 Teaser

Wie gewohnt gab es einen kurzen Ausblick in die nähere Zukunft von Forza Horizon 5, genauer gesagt auf Serie 8. Das Motto dieser Serie wird „German Automotive Excellence“ lauten. Erste Spuren von Serie 8 könnt ihr im Spiel finden, sobald das Serie 7 Update verfügbar ist.

Stream Aufzeichnung

Forza Horizon 5 Serie 7 wurde wie gewohnt in einem Livestream vorgestellt, in dem auch das ein oder andere zusätzliche Detail zur kommenden Serie zu sehen ist. Die Aufzeichnung des Streams kann bei YouTube abgerufen werden:

Forza Horizon 5 Serie 7 Updatenotes

Das Update selbst sollte im Laufe des heutigen Tages eintreffen. Die Updatenotes stehen bereits jetzt zur Verfügung:

Version Number:

Xbox One: 2.455.111.0

2.455.111.0 Xbox Series: 3.455.111.0

3.455.111.0 PC: 3.455.111.0

3.455.111.0 Steam: 1.455.111.0

Accolades

New Horizon Tour events allow „Power Trip“ Accolade to be completed

Fixed „Now we’re talking“ Accolade

Fixed „It’s go time“ Accolade

Fixed „Prophet of Regret“ Accolade

Fixed „Seven Day Wonder“ Accolade where completing any dailies outside of the current season would not complete this

Festival Playlist

Fixed issue where Series Rivals was awarding 4 points per season instead of 4 points per Series

Fixed issue which could cause the Treasure Chest not to appear after solving the clue

Fixed issue where the Forzathon Weekly wouldn’t register the required car being owned and driven in the first chapter

Online

Added over 200 new Horizon Tour events

Added specific Drivatar names to Horizon Tour and The Trial

Improved the UI flow when leaving the Badges screen

Improved the Custom Racing UI logic when choosing PI and Type

Fixed crash when playing an Open Championship when at a Horizon Open level of 1000

Fixed scenario where a Convoy joining a complex EventLab event could result in the Convoy not making it into the event

EventLab

Added Series 6 collectables to EventLab props

Added new conditions „get torque scalar“ and „get gravity scalar“ to EventLab rules of play

Added new low and medium strength Bounce Pads in addition to the existing Bounce Pad in EventLab props

Updated Apex Wall Prop to not have invisible collision above it in EventLab

Fixed broken UI when creating a different race type Event from the base Event type in EventLab

Fixed issue where players couldn’t turn traffic on even if there were no props

Cars

Updated Morris Minor to reflect correct year

Fixed Volvo V60 Polestar left wing mirror was showing the right mirror’s projection

Fixed livery mapping on the 2008 BMW M3 when using certain body kits

Fixed issue where an auto upgraded Unimog couldn’t be driven in Manual w/ Clutch

PC

Fixed stall when engaging in a Head to Head both in Freeroam and during Eliminator

Fixed issue when moving the game to a second monitor and making it full screen

General

Various stability improvements

Added Screen Reader functionality to more screens

Fixed exploit with Drift Zone and Trailblazers

Fixed issue in Super7 where retrying or revalidating a challenge wouldn’t let the creator edit any placed props

Fixed Mask layer group UI in the Livery Editor

Fixed issue where a tree had appeared in Ek Balam Cross Country Circuit

Fixed subtitle errors in Drift Club Mexico

Fixed an issue where Festive decoration could incorrectly appear in Freeroam

Quellen: Forzamotorsport.net 1, 2; YouTube Forza; abgerufen am 26. April 2022, 00:03 Uhr

Bildquelle: Playground Games