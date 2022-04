Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 17 – Original Hot Hatch

Kapitel 1: VW Caribe

Bevor ihr startet, solltet ihr das Spiel auf Aktualität prüfen. Kürzlich wurde das Serie 7 Update ausgeliefert. Wahrscheinlich ist es inzwischen auch bei euch installiert. Bemerkt ihr im Spiel Abweichungen, könnt ihr beim Start die Versionsnummer vergleichen und schauen, ob ihr wirklich up to date seid:

Version Number:

Xbox One: 2.455.111.0

2.455.111.0 Xbox Series: 3.455.111.0

3.455.111.0 PC: 3.455.111.0

3.455.111.0 Steam: 1.455.111.0

Eingeblendet wird die Nummer beim Start des Spiels in der unteren linken Ecke. Auf manchen Hintergründen ist sie nicht so gut zu sehen, lasst das Video also bei Bedarf ein Stück laufen, damit ihr vergleichen könnt.

Alles bereit? Fantastisch, lasst uns loslegen. Dafür benötigt ihr den 1983 Volkwsagen Golf GTI. Erhältich ist der via Wheelspins und Automesse. Fehlt er euch, könnt ihr den Golf GTI für 20.000 Credits kaufen. Im Auktionshaus wird der kaum gehandelt und dies teilweise sogar deutlich teurer. Ein Schnäppchen ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. In Anbetracht des geringen Messepreises könnt ihr euch den Weg dorthin sparen.

Kapitel 2: Puebla-Erbe

Eure erste Aufgabe mit dem ’83er Golf GTI ist es, den Sieg in einem Straßenszenerennen einzufahren. Hier braucht ihr nicht zwingend ein Tuning. Der Volkswagen kommt in D 428. Eines der kürzesten Straßenszenerennen ist „Horizon Callejera“. Es startet auf etwa halber Höhe zwischen Stadt und Autobahnkreuz. Das Rennen „Tunnelfahrt“ ist mit 5,7 Kilometer Länge sogar rund 300 Meter kürzer, allerdings ein Stadtrennen.

Wollt ihr euch die Kosten für ein Tuning sparen und habt Probleme mit Straßenszene, könnt ihr das folgende Rennen fahren, welches auf Drivatare verzichtet und daher den Sieg garantiert: 109 347 110. Eine weitere sichere Möglichkeit, mit so ziemlich jedem Auto auch ohne Tuning gewinnen zu können ist ein niedriger Schwierigkeitsgrad.

Falls ihr Hilfe und einige Informationen über Freigabe-Codes findet, könnt ihr hier jede Menge wissenswerte Infos über Verwendung und Funktion nachlesen.