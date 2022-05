Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Entwicklung wird nun von Ubisoft Montréal geleitet

Die Entwicklung vom Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird nun von Ubisoft Montréal geleitet. Diese Änderung hat Ubisoft heute via Twitter angekündigt. Bisher befand sich das Spiel bei Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai in Arbeit. In der Ankündigung heißt es weiter, man wolle sich nun die Zeit nehmen, den Umfang des Spiels neu zu gestalten.

Angekündigt wurde das Prince of Persia: The Sands of Time Remake bereits im Jahr 2020. Die Veröffentlichung war ursprünglich für Januar 2021 geplant. Das Spiel wurde zunächst auf März 2021 verschoben und verschwand schließlich von der Bildfläche. Neue geplanter Zeitpunkt für die Veröffentlichung? Unklar. Ubisoft selbst gibt „Kommt bald“ an. Das Projekt sorgte bereits zur Ankündigung für viel Wirbel. Der Ankündigungstrailer war recht umstritten, da vielen Fans die Optik nicht gefiel. Unter einem all zu gutem Stern schien das Projekt bisher nicht zu stehen. Zuletzt wurde sogar angezweifelt, ob es überhaupt noch für eine Veröffentlichung vorgesehen ist.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Quelle: offizieller Prince of Persia Twitter-Account, Tweet vom 03. Mai 2022

Bildquelle: Ubisoft