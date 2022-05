Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 18 – Lobo

Kapitel 1: Lobo Raptor

Ihr benötigt den 2017 Ford F-150 Raptor, der in Mexiko als Lobo vermarktet wurde. Lobo wird übrigens nicht mit Raptor übersetzt sondern mit Wolf. Raptor ist auch im spanischen Raptor. Ihr müsst beim Fahrzeug aufpassen, es gibt einige andere Ford (F-150) Raptor. Achtet daher auf die vollständige Bezeichnung. Der vorgegebene 2017 Ford F-150 Raptor kann bei der Automesse für 63.000 Credits gekauft werden. Im Auktionshaus zahlt ihr zumindest bei Sofortkauf drauf. Mit Glück könnt ihr aber durch ein günstiges Gebot einige Credits sparen, wenn sich nicht viele Mitbieter finden.

Kapitel 2: Unaufhaltsam

Ihr sollt eine Querfeldein-Veranstaltung gewinnen. Weitere Vorgaben gibt es nicht und auch in der engl. Originalfassung steht any (irgendein). Daher ist also euch überlassen, ob ihr Rundstrecke oder Etappenrennen fahren möchtet. Dies sind die kürzesten Optionen:

Stadt, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2 Kilometer (im westlichen Teil der Stadt zu finden)

Herncia, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2,2 Kilometer (bei Teotihuacan)

Estadio, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2,7 Kilometer (beim Stadion)

Flugplatz, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2,8 Kilometer (beim alten Flugplatz im Südwesten)

Ribera Rocosa, Querfeldein; Etappenrennen; 5,2 Kilometer (im Westen, in der Nähe vom Spielerhaus Buenas Vistas)

Oasis, Querfeldein; Etappenrennen; 5,6 Kilometer (nördlich der Autobahn und östlich vom Mexiko-Festival)

Festival, Querfeldein; Etappenrennen; 5,1 Kilometer (beim Mexiko-Festival)

Die Kilometerangabe bei den Rundstrecken gibt den Wert für eine Runde an. Bei einem Horizon-Rennen werden 3 Runden gefahren, aus 2 Kilometern werden also 6. Die kürzeste Option wäre daher mit 5,1 Kilometern das Etappenrennen Festival, Querfeldein. Nutzt ihr eine Blaupause, ist eine Runde Stadt, Querfeldeinstrecke mit einer Runde die kürzeste Variante.

Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch eine erstellte Veranstaltung fahren und so zum Beispiel auf Drivatare verzichten oder bei einer Rundstrecke auf eine Rundenzahl reduzieren. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet und in welchem Schwierigkeitsgrad ihr fahren möchtet, kann optional ein Tuning sinnvoll sein. Ein Muss ist es nicht, solltet ihr die Credits nicht aufbringen wollen oder können. Eine mögliche Option für ein Custom-Rennen ohne Drivatare: 204 929 030. Falls ihr Hilfe bei der Verwendung von Freigabe-Codes benötigt, findet ihr hier viele hilfreiche Details zu Feature und Funktionsweise.