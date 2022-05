Zenless Zone Zero: Countdownwebsite für das neue Projekt von miHoYo

Entwickler miHoYo hat eine neue Countdownwebsite ins Leben gerufen. Dort seht ihr einen Röhrenfernseher, an dessen Knöpfen ihr mit der Maus umherspielen könnt. Das krisselige Bild weicht dabei einer Anzeige, die an eine Nachrichtensendung erinnert und mit den Worten Breaking News versehen ist. An der Seite findet sich zudem ein Kalender, bei dem der 13. Mai eingekreist ist. Am 13. Mai 2022 wird miHoYo Zenless Zone Zero ankündigen.

Auf der Countdownwebsite für Zenless Zone Zero finden sich zudem Links zu den Social Media-Kanälen des Projekts. Weitere Details gibt es derzeit nicht. Es ranken sich lediglich einige Gerüchte um das Projekt, laut denen es sich um einen Shooter handeln soll.

Entwickler miHoYo ist vor allem für die beiden sehr erfolgreichen Gacha-Spiele Genshin Impact und Honkai Impact 3rd bekannt. Derzeit arbeitet das Entwicklerstudio zudem an Honkai: Star Rail.

Quelle: Zenless Zone Zero Countdown Website, abgerufen am 08. Mai 2022, 21:46 Uhr

Bildquelle: miHoYo