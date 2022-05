Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 19 – Mexikanischer Supersportwagen

Kapitel 1: Echieverria-Produktion

Ihr benötigt den 2017 VUHL 05RR. Den könnt ihr für 100.000 Credits bei der Automesse kaufen oder aktuell für 100 Punkte im #Forzathon Shop. Im Auktionshaus wird der Wagen überwiegend deutlich teurer gehandelt, zumindest wenn wir uns am Sofortkauf-Preis orientieren. Viele Startgebote liegen weit drunter, mit etwas Geduld und Glück ist also ein Schnäppchen nicht ausgeschlossen.

Der VUHL hat S1 886 von Haus aus. Die Klasse reicht grundsätzlich für den Abschluss aller folgenden Kapitel. Möchtet ihr ein Tuning verwenden, könnt ihr dies optional natürlich tun. Ein Tuning mit guter Beschleunigung findet ihr zum Beispiel mit dem Freigabe-Code: 475 383 467. Die ist vor allem in Kapitel 3 nützlich. Solltet ihr noch nicht mit der Funktionsweise und Verwendung von Freigabe-Codes vertraut sind, geht es hier zu einem Beitrag, der sie euch erklärt.

Kapitel 2: Straßen und Rennen

Ihr sollt ein Rennen der Straßen-Rennserie gewinnen. Das Spiel macht hier keine weitere Vorgabe. Die Wahl ob Etappe oder Rundstrecke ist euch überlassen. Die kürzesten Optionen sind folgende Rennen:

Bola Ocho, Rundstrecke; 1,9 Kilometer; Rundstrecke; in der Stadt

Kathedrale, Rundstrecke; 2,2 Kilometer; Rundstrecke; in der Stadt

Chihuahua, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke; nordöstlich der Stadt

Smaragd, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke; im südwestlichen Teil der Spielwelt in der Nähe der Küste

Panorámica, Sprint; 6,0 Kilometer; Etappenrennen; in der Stadt

Descansar Dorado, Sprint; 6,3 Kilometer; Etappenrennen; im südwestlichen Teil der Spielwelt

Die Kilometer bei den Rundstrecken geben die Strecke je Runde an. Nehmt ihr ein Horizon-Rennen, müsst ihr den Wert also mal drei nehmen, um die tatsächliche Kilometeranzahl zu haben. Bola Ocho etwa wären dann 5,7 Kilometer. Die Stadtrennen sind zudem zwar die kürzesten, aber zumindest rein subjektiv auch schwerer. Sie verzeihen eher weniger Fehler, da die Strecken durch die Umgebung bedingt eher eng sind. Einige Treppen und Häuserübergänge können euch das Leben schnell schwer machen, wenn ihr nicht auf der Strecke, sondern eher am Rand fahrt. Wenn ihr dazu neigt unsauber zu fahren und in Kurven manchmal die Strecke nicht so ganz erwischt, dann wählt lieber ein Rennen mit etwas mehr Länge, dafür aber Spielraum neben der Straße. Das Spiel verzeiht recht viel, wenn ihr also etwas in den Sand rutscht in einer Kurve ist dies meist weniger dramatisch, als in der Stadt eine Treppe zu erwischen.

Selbstverständlich könnt ihr beliebig Fahrhilfen verwenden und einen Schwierigkeitsgrad nach eigenem Geschmack. Oder ihr verwendet eine Blaupause und verzichtet auf Drivatare und / oder beschränkt eine Rundstrecke auf nur eine Runde. Eine Option mit einer Runde ohne Drivatare findet ihr mit dem folgenden Code: 111 673 708.