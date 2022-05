505 Games Showcase: Zwei neue Spiele angekündigt

Der italienische Entwickler und Publisher 505 Games feiert heute seine erste Produktshowcase. Im Rahmen des Events wurden zwei neue Spiele angekündigt. Gezeigt wurde zudem das bereits erschienene Eiyuden Chronicles: Rising und das Spiel Stray Blade, welches vor einigen Monaten angekündigt wurde. Von Stray Blade wurde Gameplay gezeigt. Erscheinen soll das Spiel 2023. Die beiden folgenden Spiele hat 505 Games angekündigt:

Among The Trolls

Aus dem Hause Forbidden Studios stammt Among The Trolls. Das First-Person-Survival-Action-Adventure lässt euch in die Rolle von Anna oder Alex schlüpfen. Ihr begebt euch auf die Suche nach euren Großeltern, die in einer abgelegenen Hütte zu Hause sind. Diese ist jedoch verlassen und die Großeltern verschwunden. Auf eurer Suche lernt ihr in der Wildnis zu überleben und begegnet übernatürlichen Kreaturen. Beeinflusst wurde das Spiel von finnischer Mythologie.

Geplante Veröffentlichung: TBA

Miasma Chronicles

Das neue Taktik-Abenteuer Miasma Chronicles ist von den Mutant Year Zero: Road to Eden Schöpfern. Es spielt in einer fiktiven Zukunft von Amerika, in der eine zerstörerische Macht ein apokalyptisches Ödland zurückgelassen hat. Bekannt ist diese Macht als das Miasma. Der junge Mann Elvis wurde einst von seiner Mutter in der Bergbaustadt Sedentary zurückgelassen – zusammen mit einem Handschuh, der das Miasma kontrollieren kann. Ihr beginnt eine Reise durch das Ödland, auf der Suche nach Antworten.

Geplante Veröffentlichung: 2023

505 Games Spring 2022 Showcase Aufzeichnung

Habt ihr die Showcase nicht verfolgt, könnt ihr euch die Aufzeichnung auf YouTube anschauen. Möglich ist dies über das folgende Video. Ihr benötigt dafür einen YouTube-Account, da das Video mit einer Altersbeschränkung versehen ist.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung vom 17. Mai 2022

Bildquelle: 505 Games