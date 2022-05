Detroit: Become Human Soundtrack Vol. 2 auf Vinyl erhältlich

Quantic Dream feiert 25. Firmenjubiläum und veröffentlicht zu diesem Anlass ein Sammlerstück. Die limitierte Vinyl Detroit: Become Human Soundtrack Vol. 2. Damit besteht nun erneut die Chance, den Soundtrack zum Spiel Detroit: Become Human auf Vinyl ins Plattenregal zu stellen. Zum ersten Mal wurde dieser – in einer ebenfalls limitierten Ausgabe – im September 2020 auf den Markt gebracht. Diese Ausgabe ist natürlich längst ausverkauft.

Detroit: Become Human Soundtrack Vol. 2 ist auf 500 Stück limitiert und über den Quantic Dream Eshop erhältlich. Die UVP der Doppel-Vinyl beträgt 44,99 Euro. Bei einer Bestellung aus Deutschland kommen zudem mindestens 9,99 Euro Versand dazu. Die neue Auflage kommt in Form blauer Vinyls. Die Erstauflage erschien seinerzeit auf weißem Vinyl.

Quelle: Quantic Dream Pressemitteilung vom 17. Mai 2022

Bildquelle: Quantic Dream