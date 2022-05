Genshin Impact Yelan Figurenvorschau im neuen Trailer

Genshin Impact 2.7 startet mit etwas Verspätung am 31. Mai 2022. Mit „In der Tiefe versteckte Träume“ – so der Name der kommenden Spielversion – erwarten uns auch neue Banner bei den Gebeten. Zum Auftakt von 2.7 feiert die neue 5-Sterne-Figur Yelan ihr Debüt im neuen Figurenaktionsgebet. Im selben Zeitraum habt ihr auch erneut die Chance, auf Xiao zu ziehen.

Yelan nutzt im Kampf einen Bogen als Waffe und ihr Element ist das Wasser. Sie leitet zudem die Teestube Yanshang in Liyue. Gesprochen wird die Figur in der englischen Version von Laura Post, während ihr Aya Endō die japanische Stimme verleiht.

Neben Yelan wird mit 2.7 eine weitere neue Figur kommen. Die 4-Sterne-Figur Kuki Shinobu. Diese Figur ist ab der zweiten Hälfte von 2.7 via Banner erhältlich, genausiowie Arataki Itto.

Quelle: HoYoVerse; abgerufen am 25. Mai 2022, 08:00 Uhr

Bildquelle: miHoYo