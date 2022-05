My Time at Sandrock Hauptmissionen

Dieser Guide hilft euch mit den My Time at Sandrock Hauptmissionen. Beachtet, dass das Spiel derzeit den Early Access-Status hat. Es handelt sich also nicht um die finale Version. Es gibt noch einige Fehler im Spiel und manche Inhalte ändern sich im Laufe der Zeit möglicherweise noch. Erstellt wird dieser Guide anhand der aktuellen Early Access-Version. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Guide nicht vollständig, da das Spiel erst kürzlich erschienen ist. Updates folgen nach und nach. Ihr seht am Inhaltsverzeichnis, ob die von euch gesuchte Mission bereits im Guide eingepflegt ist.

Mission Willkommen in Sandrock

Leiter der Handelsgilde

Euer Abenteuer beginnt mit der Ankunft in Sandrock. Mi-an empfängt euch und bringt euch zur Handelsgilde. Lauft ihr nach. Yan, der Präsident der Sandrock Handelsgilde, begrüßt euch und zeigt euch die ehemalige Werkstatt von Mason. Sie gehört nun euch.

Ihr erhaltet auch sogleich eine erste Aufgabe und sollt Steine und Holz beschaffen. Mit den Materialien sollt ihr an einer Werkbank einen Spitzhammer herstellen.

Zur Werkstatt gehen

Geht mit Mi-an zu eurer Werkstatt.

Belohnungen:

10 x Beziehung zu Mi-an

50 x Erfahrung

Mission Der neue Handwerker

Finde in Müllbergen: 4 x Stein, 2 x Holz

Erkundet die Gegend um eure neue Werkstatt. Dort findet ihr Müllberge. Wenn ihr euch neben sie stellt, könnt ihr interagieren und erhaltet so Material. Ihr könnt von einem Müllberg mehrfach sammeln. Durchsucht Müllberge, bis ihr die benötigten Items habt.

An der Werkbank herstellen: Spitzhammer x 1

Habt ihr vier Steine und zwei Holz zusammen, geht ihr zurück zu eurer Werkstatt und benutzt die Werkbank (Arbeitstisch). Aus den Materialien stellt ihr einen Spitzhammer her. Klickt euch dafür durch die Anweisungen des Spiels.

Spreche mit Yan

Ihr habt nun die Aufgabe erledigt, die euch Yan aufgetragen hat und müsst ihm Bericht erstatten. Auf der anderen Seite der Schienen ist er in der Handelsgilde zu finden. Geht rein und sprecht ihn an. Yan gibt euch die Anleitung für einen Wiederverwerter, den ihr an einer Montagestation herstellen könnt.

Baue an der Montagestation: Wiederverwerter x 1

Für die Herstellung benötigt ihr:

2 x Steintrog (benötigt je Stück 6 x Stein)

3 x Holz

2 x Schleifsäge (benötigt je Stück 4 x Dinas und 1 x Stein)

Ihr müsst also zunächst Dinas, Stein und eventuell auch etwas Holz sammeln. Ihr könnt den baufälligen Ofen bei eurer Werkstatt zerlegen und die Steinaxt daneben aufheben. Erkundet anschließend die Gegend um eure Werkstatt und nutzt euren Spitzhammer, um Kies abzubauen, indem ihr mehrfach draufschlagt. So erhaltet ihr Dinas und Steine. Mit der Steinaxt könnt ihr von Holzresten Holz sammeln. Mit der Axt könnt ihr zudem Yakdorn abbauen.

Habt ihr alles zusammen könnt ihr an eurem Arbeitstisch die beiden Steintröge und Schleifsägen herstellen. Zusammen mit den drei Sück Holz erstellt ihr damit an der Montagestation euren Wiederverwerter. Klickt drauf, um die Bauanleitung zu öffnen. Nun wählt ihr getreu der Anleitung Zusammensetzen.

Vor euch auf der Montagestation erscheint der Umriss vom Wiederverwerter. Stellt euch vor den Umriss und platziert die beschafften Items. Ihr müsst dabei unter Umständen etwas um den Umriss herum laufen, damit ihr alle Teile anbringen könnt.

Spreche mit Yan

Lauft erneut rüber zur Handelsgilde und sprecht mit Yan. Die Mission ist damit abgeschlossen, ihr einige Anleitungen reicher und eine neue Mission gibt es ebenfalls.

Belohnungen:

50 x Gols

150 x Erfahrung

10 x Ruf der Werkstatt

Mission Offizielle Ankündigung

Werkstatt anmelden

Euer Weg führt euch nun in das Rathaus, wo ihr bei Matilda eure Werkstatt anmeldet. Solltet dies zeitlich nicht mehr an eurem ersten Tag unterzubringen sein, kehrt ihr zunächst in eure Werkstatt zurück und schlaft im Bett. Um 22:00 Uhr schließt das Rathaus. Ihr müsst einen Namen für eure Werkstatt festlegen und erhaltet eure Handwerker-Lizenz.

Belohnungen:

5 x Beziehung zu Matilda

50 x Gols

100 x Erfahrung

30 x Ruf der Werkstatt

Mission Erster Tag im Job

Leiter der Handelsgilde

Begebt euch zur Handelsgilde, um Yan von eurer erfolgreich angemeldeten Werkstatt zu berichten. Hier begegnet ihr auch zum ersten Mal Rocky und erhaltet die Anleitung für den Kranlift. Das neu erhaltene Shirt könnt ihr nach der Mission direkt über das Menü und den Reiter Charakter anziehen, um eure Werte zu verbessern.

Belohnungen:

50 x Erfahrungspunkte

1 x Küsten-Alltagshirt

Mission Der Bergung aushelfen

Baue einen Hebekran

Für die Herstellung benötigt ihr:

8 x Ziegelsteine (benötigt je Stück 4 x Stein oder aus dem Wiederverwerter)

5 x Holzstock (benötigt je Stück 3 x Holz oder aus dem Wiederverwerter)

6 x Dickes Seil Anleitung im Laden der Handelsgilde kaufen; benötigt je Stück 4 x Pflanzenfasser)

5 x Kupferstab

4 x Lager

Wie zuvor von Rocky erklärt, findet ihr gleich neben eurer Werkstatt den Schrottplatz der Eufaula Salvage. Begebt euch dorthin und arbeitet euch mit eurem Spitzhammer durch die Müllhaufen. Bei eurer Werkstatt könnt ihr ein Dickes Seil aufsammeln.

Nun ist zudem die Zeit gekommen, den zuvor gebauten Wiederverwerter bei eurer Werkstatt aufzustellen. Wählt ihn dafür in der Werkzeugleiste aus und sucht einen Platz. Interagiert und lasst den beim Schrottplatz gefundenen Schrott hier wiederverwerten.

Folgende Items solltet ihr verwerten:

Holzschrott (hohe Chance auf 1 x Holzstock)

Steinschrott (hohe Chance auf 1 x Ziegelstein)

Kupferschrott (hohe Chance auf 1 x Kupferstab)

Mechanischer Schrott (hohe Chance auf 1 x Lager)

Ihr könnt mehrere Items verwerten lassen. Die Dauer erhöht sich dabei natürlich. Zur Verwendung des Wiederverwerters ist Kraftstoff nötig. Dafür kommen Dregg, Energie-Steine oder Holz infrage. Wählt hier Dregg, den solltet ihr reichlich zur Verfügung haben oder Energie-Steine. Werft genug Gegenstände als Kraftstoff ein, damit die Versorgungszeit für die zu verwertenden Items gegeben ist.

Ihr werdet diese Mission über mehrere Tage hinweg erledigen. Vergesst nicht, dabei immer wieder beim Wiederverwerter einzusammeln und die Warteschlange mit neuem Schrott und Kraftstoff zu füllen. Begebt euch dann zum Schrottplatz, um die neuen Müllhaufen zu durchsuchen. Ihr könnt zudem um eure Werkstatt herum in der Gegend mit Spitzhammer und Steinaxt Materialien sammeln, indem ihr Kies, Kupferreste und Co. bearbeitet. Für die Pflanzenfasern zerstört ihr mit der Axt Pflanzen wie Yakdorn und Sandgras. Von Yakdorn gibt es auch Holz.

In der Handelsgilde steht rechts auf einem Möbelstück eine Kasse. Interagiert mit ihr, um in den Laden der Handelsgilde zu gelangen. Hier müsst ihr die Anleitung für Dickes Seil kaufen. Stellt die dicken Seile anschließend an eurem Arbeitstisch her.

Ihr könnt euch an der Montagestation einen Ofen herstellen, um Ziegelsteine aus Steinen herstellen zu können. Auf diesem Weg kommt ihr vermutlich schneller an die Ziegelsteine, als auf Steinschrott zu hoffen. Der scheint verglichen zu den anderen nötigen Schrottarten eher rar zu sein.

Solltet ihr länger als eine Woche benötigen, müsst ihr für 200 Gold ein Wochen-Ticket kaufen, um Zugang zu Eufaula Salvages Ruinen zu erhalten oder noch fehlendes Material außerhalb beschaffen. Das Ticket bekommt ihr direkt am Tor zum Schrottplatz. Dieses öffnet sich nur, wenn ihr eines habt. Ansonsten findet ihr es verschlossen vor und erhaltet die Option zum Kauf. Kauft ein Ticket nicht, um nur einen Tag in Ruinen / Schrottplatz zu gehen. Wann immer ihr die Gols investiert, solltet ihr auch möglichst jeden Tag davon Gebrauch machen, damit es sich rentiert. Im Spielverlauf werdet ihr einige Tickets besorgen. Zu Beginn bekommt ihr viele Dinge noch außerhalb. Ihr könnt also einige Tage verzichten und legt dann eine Farm-Woche ein, in der ihr regelmäßig die Ruinen erkundet. Ihr findet bei einem Ausflug in die Ruinen mühelos Erze und könnt so flott einen größeren Vorrat anlegen.

Habt ihr alles an Material zusammen, baut ihr den Kranlift an der Montagestation.

Installiere den Hebekran

Nehmt den fertigen Kranlift auf und begebt euch damit zum Bergungshof bei den Eufaula Salvages Ruinen. Habt ihr den Lift installiert, ist euer erster größerer Auftrag erfüllt.

Belohnungen:

10 x Beziehung zu Rocky

10 x Beziehung zu Mi-an

600 x Gols

300 x Erfahrung

20 x Ruf der Werkstatt

1 x Küsten-Freizeitshorts

Mission Auf den Schultern vergrabener Giganten

Mit dem Forscher sprechen

Sobald ihr eure erste Daten-Disc gefunden habt, erhaltet ihr diese Mission. Sprecht mit dem örtlichen Forscher Qi, um mehr über die mysteriöse Disc zu erfahren. Ihr könnt ihn im Forschungszentrum antreffen. Dieses hat von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Mit der Erledigung dieser Mission schaltet ihr bei Qi die Forschung frei. Im Tausch gegen Daten-Discs bietet er euch Anleitungen. Die Forschung dauert übrigens zum Teil einige Tage. Schaut daher regelmäßig bei Qi vorbei und tauscht eure Discs ein. So spart ihr später lange Wartezeiten. Nach Abschluss der Forschung erhaltet ihr die Anleitung via Post.

Belohnungen:

5 x Beziehung zu Qi

100 x Gols

150 x Erfahrung

5 x Ruf der Werkstatt

Mission Die Show muss weitergehen

An Tag 12, Sommer, Jahr 1 soll Mason verabschiedet werden. Als ihr am Morgen aufwacht empfängt euch allerdings Pen, da ein Sandsturm tobt. Die Feier ist abgesagt und am folgenden Tag beginnt diese Mission automatisch.

Folge Mi-an zur Bühne

Folgt Mi-an rüber zur Bühne. Die ist vom Sandsturm zerstört und Matilda bittet euch darum, ihn zu reparieren. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den Bühnenhintergrund oder die Bühnenstütze bauen möchtet. Den anderen Teil wird Mi-an fertigstellen. Ihr erhaltet jedoch die Anleitung für beide Dinge.

Verwerte die alte Bühne wieder

Die alte Bühne muss verwertet werden, damit ihr Platz für die neue habt. Dafür ist ein bronzener Spitzhammer nötig.

Einen bronzenen Spitzhammer könnt ihr am Arbeitstisch herstellen. Ihr benötigt:

5 x Bronzestangen (benötigt je 3 x Kupfererz und 2 x Zinnerz, im Ofen herstellen oder im Hammer-Laden kaufen)

2 x Holzstock (benötigt je 3 x Holz, am Arbeitstisch herstellen)

2 x Kupferschrauben

1 x Schleifstein

Bronze-Stangen könnt ihr im Ofen herstellen. Kupferschrauben und Schleifstein könnt ihr im Hammer-Laden kaufen. Dort erhaltet ihr auch Bronze-Stangen. Dies Gols solltet ihr euch jedoch sparen, da ihr davon noch anderweitig genug brauchen werdet und ohnehin die Verlassenen Ruinen erkunden müsst. In denen bekommt ihr das nötige Zinn- und Kupfererz für die Bronzestangen. Solltet ihr kein Wochen-Ticket haben, müsst ihr eines für 200 Gols kaufen. Für Zinnerz müsst ihr Ebene 3 erreicht haben, was relativ schnell zu erledigen ist. Grabt bei den Türen und nutzt den Scanner.

Habt ihr den bronzenen Spitzhammer, verwertet ihr die Bühne wieder, indem ihr zu ihr geht und das Werkzeug verwendet.

Baue den Bühnenhintergrund / die Bühnenunterstützung zusammen

So sieht die Forschung bei Qi aus, die für den nun kommenden Teil der Mission nötig sein wird.

Bühnenhintergrund

Für die Herstellung benötigt ihr:

8 x Holzstock (benötigt je 3 x Holz)

8 x Kupferdraht (benötigt je 1 x Kupferstange)

5 x Glas (benötigt je 3 x Dinas)

12 x Kupferstangen (benötigt je 3 x Kupfererz)

4 x Kupfer-Lautsprecher (benötigt je 3 x Kupferstangen und 1 x altes Teil)

Damit ihr Kupferdraht herstellen könnt, müsst ihr via Forschung (Qi) die Anleitung für den Schleifer beschaffen. Einen Kupfer-Lautsprecher erhaltet ihr bei der Bergung der alten Bühne. Die anderen müsst ihr herstellen. Sie werden am Arbeitstisch gefertigt, erfordern aber zunächst die Anleitung. Die bekommt ihr im Laden der Handelsgilde.

Ihr benötigt für den Bühnehintergrund reichlich Kupfer. Dafür braucht ihr ein Wochen-Ticket und baut Kupfer ab. Im Ofen verarbeitet ihr Dinas zu Glas und Kupfererz zu Kupferstangen. Die müsst ihr dann teilweise noch via Schleifer zu Kupferdraht verarbeiten. Dinas und Holz sollten kein Problem sein. Dinas erhaltet ihr in den Ruinen nebenbei. Holz besorgt ihr wenn nötig vom Yakdorn. Holzt aber dafür nur die schon großen Büsche ab. Junge Yakdorn-Büsche geben nur Pflanzenfasern, kein Holz!

Bühnenunterstützung

Für die Herstellung benötigt ihr:

8 x Steinschiefer (benötigt je 2 x Ziegelsteine)

16 x Ziegelsteine (benötigt je 4 x Stein)

8 x Holzbretter (benötigt je 5 x Holz)

8 x Bronzestange (benötigt je 3 x Kupfererz und 2 x Zinnerz)

Auch für die Bühnenunterstützung benötigt ihr die Forschung von Qi. In diesem Fall müsst ihr die Anleitung für den Verarbeiter erforschen lassen. Der Verarbeiter kann aus je 5 Holz ein Holzbrett machen und zwei Ziegelsteine zu einer Steinschiefer verarbeiten. Bronzestange und Ziegelsteine stellt ihr im Ofen her.

Für welchen Teil der Bühne ihr euch entscheidet, ist nebensächlich. Ihr müsst in jedem Fall Ebene 3 der Eufaula Salvage Verlassenen Ruinen erreichen, um an Zinnerz zu kommen. Dies benötigt ihr für den bronzenen Spitzhammer eh und die Erkundung der Ruinen wird später an Bedeutung gewinnen.

Habt ihr alle nötigen Teile zusammen, setzt ihr euren Teil der Bühne wie gewohnt zusammen.

Baue den Bühnenhintergrund / die Bühnenunterstützung auf

Lauft rüber zum Blue Moon-Saloon und installiert den Teil der Bühne, den ihr angefertigt habt. Mi-an kommt dazu und installiert ihren Part.

Melde dich bei Mathilda

Nun da es wieder eine Bühne gibt, müsst ihr noch Mathilda von eurem Erfolg berichten.

Belohnungen:

10 x Beziehung zu Matilda

10 x Beziehung zu Mi-an

800 x Gols

400 x Erfahrung

25 x Ruf der Werkstatt

1 x Wüstenverteidiger-Hemd

Mission Abschiedsfeier

Nimm rechtzeitig an der Feier teil

Schließt unmittelbar an „Die Show muss weitergehen“ an. Schließt ihr die nach Fertigstellung der Bühne bei Mathilda ab, erhaltet ihr diese Mission. Die Feier findet am folgenden Tag statt und kann nicht verpasst werden, da sie automatisch mit Anbruch des Tages beginnt. Ihr könnt die Gelegenheit nutzen, um mit den Bewohnern Sandrocks zu sprechen.

Belohnungen:

5 x Beziehung zu Mathilda

100 x Gols

Mission Wer im Glashaus sitzt

Kann nach dem Überfall durch Logan am Bahnhof bei Yan angenommen werden.

Materialien vorbereiten

Ihr benötigt 10 x Glas. Dafür müsst ihr jeweils 4 x Dinas im Ofen verarbeiten. Dinas bekommt ihr von Felsen, von den Müllbergen auf dem Schrottplatz und in den Ruinen. Wahrscheinlich habt ihr bereits genug da.

Repariere das Fenster

Geht zum Zug und repariert mit dem hergestellten Glas das Fenster.

Spreche mit Yan

Belohnungen:

200 x Gols

300 x Erfahrung

15 x Ruf der Werkstatt

Mission Anpacken

Nachdem ihr das Geegler Ereignis gesehen habt, könnt ihr diese Mission beginnen. Begebt euch zur Oase in der Stadt.

Bringe den Müll weg

Räumt bei der Oase den Müll weg (5 Stück). Interagiert dafür mit den Sachen die rumliegen und die euch von Pfeilen markiert werden.

Mit Burgess sprechen

Sprecht nun Burgess an.

Belohnungen:

5 x Beziehung zu Burgess

50 x Gols

300 x Erfahrung

1 x Wasser

