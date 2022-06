Forza Horizon 5: Erstes Add-on geleakt

Seit Monaten fragen sich Fans, wann das erste Add-on für Forza Horizon 5 angekündigt und veröffentlicht wird. Ein Leak liefert nun wohl einen ersten Hinweis darauf, was uns mit der ersten großen Erweiterung für das Rennspiel erwartet. Kurzzeitig war bei Steam bereits das Thumbnail zu sehen. Demnach heißt das Add-on Forza Horizon 5 Hot Wheels. Das Bild dazu zeigt die typischen orangenen Hot Wheels Tracks und zwei Fahrzeuge.

Inzwischen is das Thumbnail bei Steam wieder verschwinden. Das Internet aber vergisst bekanntlich nie und daher kursiert inzwischen der ein oder andere Screenshot und auch im Web Archive findet sich noch das Thumbnail.

Wie ist dieser Leak einzuordnen? Eine offizielle Ankündigung könnte noch in dieser Woche der Fall sein. Wann? Im Rahmen der Xbox & Bethesda Games Showcase am 12. Juni 2022. Los geht es um 19:00 Uhr MEZ. Eine Ankündigung des ersten Forza Horizon 5 Add-ons ist nicht unwahrscheinlich, da das Spiel inzwischen mehr als ein halbes Jahr auf dem Markt ist. Zwar ist die spätere Veröffentlichung wenig überraschend, all zu lang dürfte die aber nun nicht mehr auf sich warten lassen. Im Vorfeld solcher Events laufen bereits hier und dort Vorbereitungen. Denkbar ist etwa, dass das Add-on dann während des Events vorbestellt werden kann oder gar kurz darauf erscheinen soll. Shopseiten werden nicht Last Minute angepasst, sondern im Vorfeld. Womöglich hat hier aber jemand zu früh veröffentlicht. Derlei Fehler kommen immer wieder vor. Eine reine Spielerei mit der Steam Shopseite ist eher unwahrscheinlich.

Recht überraschend hingegen ist das Thema Hot Wheels. Eine solche Erweiterung hatte bereits Forza Horizon 3. Bisher änderte sich mit den Add-ons auch das Thema. Auf dem Schirm dürfte daher auch kaum jemand eine mögliche Forza Horizon 5 Hot Wheels Erweiterung gehabt haben.

Quelle: Steam, Web Archive; abgerufen am 09. Juni 2022, 11:01 Uhr

Bildquelle: Playground Games