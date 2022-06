Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 23 – M für Motorsport

Kapitel 1: Reines Fahrvergnügen

In dieser Woche sollt ihr den 2008 BMW Z4 M Coupé fahren. Vorsicht bei der Auswahl, es gibt ähnlich klingende Fahrzeuge wie den Z3 M Coupé und auch einen Z4 Roadster. Schaut also bei der Auswahl genau hin. Der geforderte 2008 BMW Z4 M Coupé kann für 82.000 Credits bei der Automesse gekauft werden. Im Auktionshaus findet ihr ihn unter „BMW Z4 ’08“. Der Blick dort hinein lohnt jedoch kaum. Die meisten Startpreise liegen bereits über dem Messepreis. Die Chance auf ein Schnäppchen ist eher gering.

Ein Tuning ist diese Woche nicht nötig, kann sich aber mit Blick auf die Rennen in Kapitel 3 und die Drifts in Kapitel 4 lohnen. Ein guter Kompromiss ist hier A, nach oben geht natürlich mehr. Entscheidet nach dem, was ihr gern in Rennen fahrt. Soll es eher langsamer und gemütlicher sein, ist stock oder A wunderbar geeignet. Zum Beispiel von RD das folgende Tuning: 559 438 196. Damit habt ihr ein solides Auto für Rennen und etwas mehr Power für eure Drifts.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Auffallendes Design

Kapitel 2 ist fix zu erledigen. Ihr sollt ein Foto von eurem Z4 aufnehmen. Dafür wechselt ihr in den Fotomodus und macht einen Promo-Schnappschuss. Dies ist die schnellste Option, da das Bild dabei nicht entwickelt wird. Die Bildqualität ist dafür etwas geringer. Habt ihr Interesse daran, das Bild zu verwenden oder möchtet es teilen, nehmt ihr stattdessen ein normales Foto auf. Dies dauert nicht wesentlich länger.

Verwendet ihr einen Controller und die Standard-Steuerung, könnt ihr den Fotomodus mit Steuerkreuz oben öffnen.