Forza Horizon 5: Hot Wheels erscheint am 19. Juli

Mit Forza Horizon 5: Hot Wheels wurde nun offiziell die erste Erweiterung für das Rennspiel angekündigt. Damit bestätigt sich, was ein Thumbnail bei Steam vor wenigen Tagen bereits vermuten ließ. Passend zur Ankündigung gibt es natürlich einen Trailer, den ihr euch wie gewohnt unten anschauen könnt.

Erscheinen wird Forza Horizon 5: Hot Wheels am 19. Juli 2022. Habt ihr das Premium Add-ons Bundle, die Premium Edition oder das Expansions Bundle habt ihr ab Release Zugang zur Erweiterung.

Einige der gezeigten Autos im Trailer gibt es über die Forza Horizon 5 Serie 9 Festival-Spielliste. Details dazu sollen in einem kommenden Blogpost kommuniziert werden.

Doch was steckt überhaupt drin in Forza Horizon 5: Hot Wheels? Der neue Horizon Hot Wheels Park bietet mehr als 200 Kilometer der orangenen Hot Wheels-Tracks. Loopings und Windungen inklusive. Der Park bringt uns in luftige Höhen, hoch über Mexiko. Freuen dürft ihr euch auf magnetische Tracks, Eis, Wasserrinnen und Rumble Tracks.

Insgesamt könnt ihr in der Erweiterung vier neue Biome erkunden. Darunter Giant’s Canyon, in dem die Felsformationen die Motorgeräusche zurückwerfen und das frostige Ice Cauldron. Dort tropft die gefrorene Tundra in geschmolzene Lava. In Forest Falls thronen die Bäume über Wasserfällen und zu guter Letzt Horizon Nexus. Das Horizon Festival dort hängt in einer Reihe von Hot Wheels Tracks. Hot Wheels Tracks sind die bekannten orangefarbenen Schienen.

Euer Ziel in Forza Horizon 5: Hot Wheels ist es, eine Hot Wheels Legende zu sein. Dafür begebt ihr euch in die sogenannte Hot Wheels Academy. Ihr beginnt in einem B Klasse Hot Wheels Baja Bone Shaker und beginnt die neue Kampagne. Stück für Stück arbeitet ihr euch nach oben, zu schnelleren Autoklassen, bis ihr schließlich X erreicht. Erfüllt ihr Missionen, schaltet ihr Hot Wheels Heats-Events frei und könnt in einer fünfteiligen Horizon Story die Geschichte von Hot Wheels erleben.

Damit die Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels einfach zugänglich ist, ist der Einstieg einfach gestaltet. Ihr müsst lediglich die Einführung in das Hauptspiel abgeschlossen haben. Ihr könnt zudem von Anfang an im Koop-Modus spielen. Die kostenlose Schnellreise wird in der Erweiterung von Anfang an verfügbar sein.

Das Forza Horizon 5 EventLab wird um das Hot Wheels Creation Kit erweitert. Enthalten sind über 80 neue Strecken- und Stunt-Teile. Per Knopfdruck können im Blueprint-Builder die Requisiten aus dem Hot Wheels Creation Kit miteinander verbunden werden.

Zu guter Letzt wurden die zehn Fahrzeuge enthüllt, die Teil der Forza Horizon 5: Hot Wheels Expansion sind:

2018 Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro

2012 Hot Wheels Bad to the Blade

2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker

2000 Hot Wheels Deora II

2021 Hennessey Venom F5

2019 Brabham BT62

2006 Mosler MT900 GT3

2020 SIERRA Cars #23 Yokohama ALPHA

2018 SUBARU WRX STI ARX Supercar

2019 Italdesign DaVinci Concept

Quelle: Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Forzamotorsport.net; abgerufen am 12. Juni 2022, 20:07 Uhr

Bildquelle: Playground Games