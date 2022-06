Forza Motorsport Gameplay Demo, Trailer und erste Autos

Im Frühjahr 2023 erscheint Forza Motorsport für Xbox Konsolen und PC. Bei den Plattformen fällt auf das der Trailer zwar von Xbox Konsolen und PC spricht, die Xbox One aber nirgendwo direkt Erwähnung findet. Konkret genannt werden nur die Xbox Series X|S. In der Pressemitteilung zu den neuen Videos heißt es „Jede Strecke schöpft das volle Potenzial von Xbox Series X|S bestmöglich aus“.

Einige technische Details werden gleich mitgeliefert. Das Spiel bietet Echtzeit-Raytracing, dynamische Tageszeiten, ein realistisches Schadensmodell und eine verbesserte Physik. Die Rede ist von 48-fach verbesserter Genauigkeit bei der Physiksimulation. Neue Features sind unter anderem Reifen- und Kraftstoffmanagement, verschiedene Reifenmischungen und ein neuer detaillierter Fahrzeugbau.

Das Schadensmodel in Forza Motorsport soll Fahrzeugschäden detailliert darstellen und sogar einzelne Kratzer in der Karosserie darstellen und sich Schmutz nach und nach ablagert. Das dynamische Tageszeiten-System bietet wechselnde Wetterlagen, die sich auf die Rennen auswirken. Es ändern sich nicht nur die Tageszeit, sondern auch Umgebungstemperatur und Temperatur der Streckenoberfläche. Diese Faktoren fließen in das Rennerlebnis ein und beeinflussen etwa die Bodenhaftung.

Erste Strecken und Fahrzeuge für Forza Motorsport wurden ebenfalls angekündigt. Mit Maple Valley feiert ein Favorit der Fans ihr Comeback. Ebenfalls mit an Bord sind Laguna Seca Raceway und Circuit de Spa-Franchorchamps. Die Strecke Kyalami Grand Prix Circuit feiert ihr Debüt im neuen Forza Motorsport. Neben der südafrikanischen Rennstrecke gibt es mit dem Circuit Hakone einen weiteren Neuzugang, dieser ist in Japan beheimatet.

Last but not least wurde eine erste Liste mit Fahrzeugen veröffentlicht:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

Am 16. Juni dürft ihr euch auf Nachschlag freuen. Im kommenden Forza Monthly Stream wird Creative Director Chris Esaki darüber sprechen, was im neuen Trailer gezeigt wurde.

Forza Motorsport Trailer Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Forza Motorsport Gameplay Demo Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Quellen: Forzamotorsport.net, Xbox & Bethesda Games Showcase 2022; abgerufen am 12. Juni 2022, 19:42 Uhr

Bildquelle: Microsoft