Minecraft Legends erscheint 2023

Mojang Studios hat das Action-Strategie-Spiel Minecraft Legends im Rahmen der Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 angekündigt. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Blackbird Interactive und erscheint 2023.

Die Overworld wird von fiesen Invasoren aus dem Nether bedroht. Die Piglin-Invasion droht die Overworld zu verändern. In der Kampagne zieht ihr los, um dies zu verhindern. Andernfalls wird sich die Nether-Korruption weiter ausbreiten. Dabei werdet ihr auch einigen alten Bekannten begegnen. Apropos bekannt – in der Online-Kampagne von Minecraft Legends könnt ihr euch mit euren Freunden zusammentun und gemeinsam euer taktisches Geschick auf die Probe stellen. Während des Abenteuers erwarten euch verschiedenste Biome, vollgestopft mit Ressourcen.

Gespielt wird Minecraft Legends in Third-Person-Perspektive. Im Fokus des Kampfgeschehens steht ihr. An eurer Seite kämpfen eure Verbündeten, denen ihr Anweisungen erteilt. Ihr verteidigt friedliche Siedlungen gegen Horden bösartiger Kreaturen. Einen ersten Vorgeschmack bietet der Announce Trailer. Weitere Details zum Spiel sollen in den kommenden Monaten folgen.

Quelle: Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Minecraft.net; abgerufen am 12. Juni 2022, 21:53 Uhr

Bildquelle: Mojang Studios