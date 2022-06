Forza Motorsport: FAQ vom Support mit ergänzenden Informationen und viel Krypto

Im Rahmen der Xbox & Bethesda Games Showcase wurden zwei neue Forza Motorsport Videos veröffentlicht. Begleitend dazu hat ein Blogpost auf der offiziellen Website der Franchise eine Reihe von Informationen zum kommenden Rennspiel geliefert.

Ein später veröffentlichtes FAQ ergänzt diese um zusätzliche Details. Wesentlich mehr lässt sich aus dem Beitrag nicht entnehmen, da viele Fragen kryptisch beantwortet werden. Insbesondere die Frage nach der Xbox One liefert keine Klarheit. In der Frage zu diesem Punkt heißt es: Ihr habt angekündigt, das Forza Motorsport für Xbox Series X|S Konsolen, Windows 10, Steam und Xbox Cloud Gaming kommt, was ist mit der Xbox One? Um eine konkrete Antwort drückt sich der Beitrag, mit dem Verweis darauf, man werde zu einem späteren Zeitpunkt mehr Details zur Plattformverfügbarkeit teilen. Ob das Spiel für die alte Xbox erscheint, ist aktuell unklar.

Zumindest in einigen wenigen Punkten wird das neue Forza Motorsport FAQ konkreter. Auf der Xbox Series X wird das Spiel mit 4K 60 FPS laufen. Auf der Xbox Series S bietet es 1080p 60 FPS. Interessant ist auch der letzte Punkt des FAQ. Dort heißt es, Tageszeit oder Zeitperiode und das Wetter können von euch ausgesucht werden. Das Spiel bietet dynamische Tageszeiten und wechselnde Wetterlagen. Steht euch der Sinn nach spezifischen Bedingungen, könnt ihr diese festlegen.

Der Rest des FAQs ist ähnlich kryptisch gehalten wie der Part zur möglichen Xbox One-Version von Forza Motorsport. Ein Teil der Fragen wird mit dem Hinweis auf das spätere Teilen dieser Information beantwortet oder mit dem Verweis auf den Blogpost – den ihr hier bei Interesse lesen könnt. Der Rest besteht aus bereits bekannten Informationen, wie der Möglichkeit das Rennspiel via Xbox Game Pass zu zocken oder dem Release im Frühling 2023.

Weitere Details dürften jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Noch in dieser Woche – am 16. Juni 2022 um präziser zu werden – spricht Creative Director Chris Esaki in der kommenden Ausgabe von Forza Monthly über die jüngst gezeigten Videos. Forza Monthly ist ein Streamingformat. Die Entwickler nutzen es, um neue Informationen rund um Forza zu präsentieren.

Quelle: Forzamotorsport.net; abgerufen am 13. Juni 2022, 02:05 Uhr

Bildquelle: Turn10