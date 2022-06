Xenoblade Chronicles 3 Direct für den 22. Juni angekündigt

Am 29. Juli 2022 erscheint das Rollenspiel Xenoblade Chronicles 3 für die Nintendo Switch. Im Vorfeld dürft ihr euch auf eine Xenoblade Chronicles 3 Direct freuen, die Nintendo für den 22. Juni 2022 angekündigt hat. Die etwa 20-minütige Präsentation beginnt um 16:00 Uhr. Schauen könnt ihr sie über die Videoplattform YouTube. Habt ihr auf dieser einen Account, könnt ihr schon jetzt eine Benachrichtigung aktivieren, um euch an das Event am Mittwoch erinnern zu lassen.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo