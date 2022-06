Nintendo Direct Mini: Partner Showcase für den 28. Juni angekündigt

Nach der kürzlich ausgestrahlten Xenoblade Chronicles 3 Direct folgt am 28. Juni 2022 die nächste Direct. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine ersehnte Nintendo Direct, um die sich seit Wochen Gerüchte ranken, sondern um eine Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Im Fokus stehen also keine First Party-Spiele. Präsentiert werden Games, die derzeit von anderen Entwicklerstudios für die Nintendo Switch entwickelt werden, sogenannte Third Party-Games.

Die Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ist für den 28. Juni 2022, 15:00 Uhr angekündigt. Möchtet ihr die Präsentation verfolgen, könnt ihr dies via YouTube. Die Präsentation soll etwa 25 Minuten Umfang bieten.

Quelle: Nintendo.de, abgerufen am 27. Juni 2022, 16:02 Uhr

Bildquelle: Nintendo