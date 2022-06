Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint 2022

Bandai Namco hat Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom angekündigt. Das Spiel soll 2022 weltweit für Nintendo Switch, PC und PlayStation 5 erscheinen. Die PC-Version wird via Steam erhältlich sein.

In Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom landen Noby und seine Freunde auf einem unbekannten Planeten und beschließen einem neuen Freund dabei zu helfen, seine Träume zu erfüllen. Dafür leistet ihr jede Menge Farmarbeit. Felder pflügen, Samen säen und die Pflege von Tieren bestimmen euren virtuellen Alltag. Glücklicherweise hat der katzenartige Roboter Doraemon einige nützliche Gadgets am Start, die den Farmalltag erleichtern. Wenn ihr gerade nicht auf eurer Farm arbeitet, könnt ihr Freundschaften pflegen, Mahlzeiten genießen und die Angel auswerfen.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom wird zudem ein neues Feature bieten, dank dem ihr zusammen mit einer anderen Person spielen könnt. Eine Videonachricht des Producers gewährt einen ersten Blick auf die Funktion. Das Video liegt derzeit leider nur in japanischer Sprache vor. Weitere Einblicke bietet die offizielle Website (ebenfalls nur in japanischer Sprache, aber mit einigen Screenshots).

Producer Message

Ankündigungstrailer

Quelle: Bandai Namco, via Gematsu; abgerufen am 28. Juni 2022, 18:05 Uhr

Bildquelle: Bandai Namco