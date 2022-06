NieR:Automata The End of YoRHa Edition erscheint im Oktober für Nintendo Switch

Square Enix hat das Rollenspiel NieR:Automata The End of YoRHa Edition für die Nintendo Switch angekündigt. Erscheinen soll die Switch-Version am 06. Oktober 2022. Das erfolgreiche postapokalyptische Action-Rollenspiel von Entwickler Platinum Games erschien erstmals im Jahr 2017 und hat sich seitdem 6,5 Millionen Mal verkauft.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition wird digital und physisch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Retail-Version wird vorn von einem Artwork des Character Designers Akihiko Yoshida geziert. Das Wendecover bietet zudem ein Motiv mit A2, welches von Concept Artist Koda Kazuma stammt.

