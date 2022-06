Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable für Nintendo Switch angekündigt

Im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct Mini: Partner Showcase wurden die Spiele Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable für die Nintendo Switch angekündigt. Passend dazu gibt es einen Ankündigungstrailer, den ihr euch wie gewohnt unten anschauen könnt.

Am 21. Oktober erscheint Persona 5 Royal samt aller bereits veröffentlichten DLCs für die Nintendo Switch. An diesem Tag ist auch Release auf Windows PC, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Für Persona 4 Golden und Persona 3 Portable gibt es noch keinen konkreten Erscheinungstermin. Diese sollen im kommenden Jahr für Nintendo Switch und weitere Plattformen veröffentlicht werden.

Quelle: Atlus Pressemitteilung vom 28. Juni 2022

Bildquelle: Atlus