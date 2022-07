Forza Horizon 5: Hotfix behebt Schatzkisten-Bug in der PC-Version

Für Forza Horizon 5 steht ein Hotfix zur Verfügung, der ein Problem in der PC-Version ausmerzt. Durch einen Bug konnten einige Spieler dort die Schatzkiste bei saisonalen Schatzsuchen nicht erhalten, da diese nicht gespawnt ist. Seid ihr von dem Fehler betroffen, könnt ihr nach Installation die aktuelle Schatzsuche abschließen. In den Updatenotes weisen die Entwickler auf weitere Bugs bezüglich der Schatzkiste hin. Diese werden noch untersucht und mit dem Hotfix nicht behoben. Konntet ihr die Aufgabe aufgrund eines anderen Fehlers nicht abschließen, hilft der jüngste Patch also nicht.

Ein künftiges Forza Horizon 5 Update soll für alle Spieler nachträglich die Schatzsuche aus der Sommer-Spielliste rückwirkend abschließen. Dies schließt auch den nachträglichen Erhalt der Belohnung aus dieser Aufgabe mit ein. Die bestand aus 100 #Forzathon Punkten (siehe Festival-Spielliste). Details wann und mit welchem Update nennen die Entwickler nicht. Selbst könnt ihr die Schatzkiste aus dem Sommer auch mit dem Hotfix nicht mehr holen, da im Spiel inzwischen der Herbst angebrochen ist. Die Inhalte aus dem Sommer sind damit nicht mehr zugänglich.

Updatenotes Forza Horizon 5 Hotfix vom 05. Juli 2022

[PC only] General

Fixed an issue on PC platforms that prevented the Treasure Chest from spawning for some players after successfully completing a Treasure Hunt challenge. We’re aware there are further issues with Treasure Chests which we’re continuing to investigate.

Note: In a future Forza Horizon 5 update, the Series 9 Treasure Hunt Summer challenge will be retroactively completed for all players. This will also grant the associated rewards.

Quelle: Forza.net, abgerufen am 06. Juli 2022, 09:01 Uhr

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 5