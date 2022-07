Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 27 – Real Rider

Kapitel 1: Echter Realismus

Ihr benötigt den 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023. Bei der Automesse kann das Fahrzeug für 100.000 Credits gekauft werden. Im Auktionshaus findet ihr ihn unter der Marke „Mercedes-Benz“ und dem Modell „M-B Unimog“. Schnäppchen sind aber nur mit Glück über Gebote möglich und eher nicht zu erwarten.

Alle Kapitel in dieser Woche gehen ohne ein Tuning. Optional könnt ihr eines verwenden. Bei S1 ist im Falle vom Unimog Schluss. Etwas darunter tut es selbstverständlich aus. Ein solider Kompromiss ist A oder B.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Gib echten Gummi

Ihr sollt eine Querfeldein-Veranstaltung gewinnen. Das Spiel gibt dabei nicht vor, ob Rundstrecke oder Etappe zu fahren sind. Die kürzesten Optionen sind also die folgenden:

Stadt, Querfeldeinstrecke, 2,0 Kilometer / Runde; Rundstrecke (Stadt)

Herenica, Querfeldeinstrecke; 2,2 Kilometer / Runde; Rundstrecke (bei den Pyramiden)

Ribera Rocosa, Querfeldein; 5,2 Kilometer; Etappenrennen (Westküste)

Oasis, Querfeldein; 5,6 Kilometer; Etappenrennen (nördlich der Autobahn, westlicher Abschnitt)

Bei Rundstrecken bezieht sich die Länge auf eine Runde und nicht etwa auf ein Standard-Rennen mit 3 Runden. Ihr könnt aber nach Belieben eine Blaupause erstellen und dabei auf eine Runde limitieren. Auch Drivatare lassen sich so ausschalten, falls dies nicht eure Rennserie ist. Alternativ oder auch zusätzlich dazu können Fahrhilfen und Schwierigkeitsgrad frei bestimmt werden. Alles was nötig ist, alles was hilft.

Eine bereits fertige Custom-Strecke ohne Drivatare und mit einer Runde findet ihr ansonsten auch über diesen Freigabe-Code: 204 929 030.