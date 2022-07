The Last of Us Part I hat den Goldstatus erreicht

Das Spiel The Last of Us Part I hat den Goldstatus erreicht. Erscheinen wird es am 02. September 2022 für die PlayStation 5. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine PC-Version. The Last of Us Part I ist ein Remake des PlayStation 3-Hits The Last of Us. Die PlayStation 5-Version wird die folgenden Features bieten:

modernisiertes Gameplay

verbesserte Bedienelemente

erweiterte Optionen zur Barrierefreiheit

Effekte, Erkundung und Kampfsystem allesamt optimiert

3D-Audio, Haptik und Implementierung der adaptiven Trigger

Der Titel schickt euch auf eine Reise durch die USA. 20 Jahre nach einer Pandemie hat sich die Zivilisation verändert. Infizierte Menschen greifen alles in ihrer Umgebung an, während es unter den Überlebenden rau zugeht. Kämpfe um Nahrung und andere wertvolle Güter sind entbrannt. Der zu Gewalt neigende Joel wird angeheuert, um die 14-jährige Ellie aus einer Quarantänezone des Militärs zu schmuggeln.

Derzeit befindet sich zudem eine Serie in Arbeit, die von HBO ausgestrahlt werden soll. Daneben entsteht ein eigenständiges Multiplayer-Erlebnis, über welches im kommenden Jahr mehr Details bekanntgegeben werden.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 12. Juli 2022

Bildquelle: Naughty Dog, Sony