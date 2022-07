Im Rahmen von Forza Monthly wurde die kommende Forza Horizon 5 Serie 10 „Forza x Extreme E“ vorgestellt. Die Festival Spiellisten der nahenden Serie 10 sind von Extreme E inspiriert. Extreme E ist der Name einer Rennserie, in der mit E-SUVs gefahren wird. Zu den Besonderheiten dieser Serie gehört die Zusammenstellung der Teams, die stets aus männlichem und weiblichem Fahrer bestehen.

Fehlerbehebungen und Save Recovery System

Am 21. Juli 2022 startet Forza Horizon 5 Serie 10. Bereits am 19. Juli erscheint die Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels. Passend dazu wird es auch am 19. Juli ein Update geben, welches nicht nur die neuen Inhalte zur Verfügung stellt, sondern auch diverse Fehler behebt. Die Updatenotes sind derzeit noch nicht verfügbar, allerdings eine Liste mit Fehlern, die mit dem nächsten Patch beseitigt werden:

Spieler können Credits verlieren, wenn ein Gebot im Auktionshaus fehlschlägt

Horizon Tour schließt sich automatisch in der Festival Spielliste ab

TAA (PC) lässt Räder verschwommen oder transparent werden

einige Autos fühlen sich instabiler beim Fahren an, durch eine Physikänderung in Serie 9, wenn mit Lenkeinstellung Simulation gespielt wird

Spieler im Eliminator lassen sich nicht zu Kopf-an-Kopf-Rennen herausfordern, wenn sie mit Telemetrie-Overlay spielen

Spieler bekommen manchmal einen Timeout, wenn sie EventLab im Koop beitreten

Spieler können während Horizon Open in die Freifahrt zurückgebracht werden

Vorgestellt haben die Entwickler zudem eine neue Funktion. Das sogenannte Save Recovery System ermöglicht es euch, einen älteren Spielstand wieder herzustellen. Was bedeutet dies konkret? Stellt das System den Verlust eines Spielstands fest, erhaltet ihr eine Pop-up-Meldung. Diese bietet euch an, einen früheren Spielstand wiederherzustellen. Dies gilt nicht für Spielstände, die vor Serie 10 erstellt wurden. Habt ihr vorher einen Spielstand verloren, ist der leider nicht über die Funktion wiederherstellbar. Auch zuvor war die Wiederherstellung von Spielständen möglich. Dies erforderte allerdings den Kontakt zum Support.

Forza x Extreme E

Die Saisons der Forza Horizon 5 Serie 10 Festival Spiellisten sind dem Rennkalender von Extreme E nachempfunden. Jede Woche führt euch das Spiel zu verschiedenen X Prix Locations in ganz Mexiko. Gefahren wird dort mit sogenannten ODYSSEY 21 Fahrzeugen. Als Locations dienen Dirt- und Querfeldein-Rennen. Los geht es im Sommer mit der „Island X Prix“ Saison, die euch die Ostküste bei Playa Azul entlangführt. Weiter geht es im Herbst mit „Energy X Prix durch die Stadt Guanajuato. Im Winter führt euch „Copper X Prix“ in den Canyon und mit „Desert X Prix“ endet im Frühling die Reise in den Dunas Blancas.

Im Laufe der Serie könnt ihr verschiedene Varianten der ODYSSEY 21 freischalten. Diese repräsentieren die Teams, die bei der 2022 Extreme E Championship antreten.

Forza Horizon 5 Serie 10 Fahrzeuge

Extreme E ODYSSEY 21 e-SUV

2022 Extreme E #99 Chip Ganassi Racing GMC Hummer EV (gefahren von Sara Price und Kyle LeDuc, ab 19. Juli für 700.000 Credits bei der Automesse erhältlich)

2022 Extreme E #58 McLaren Racing (gefahren von Emma Gilmour und Tanner Foust, 80 Punkte in der Serie 10 Spielliste)

2022 Extreme E #44 X44 (gefahren von Cristina Gutiérrez und Sébastien Loeb, Sommer Spielliste „Boardwalk“ Gefahrenschild)

2022 Extreme E #42 XITE Racing Team (gefahren von Tamara Molinaro und Timo Scheider, Sommer Spielliste saisonale Meisterschaft „Extreme E Island Prix I“)

2022 Extreme E #23 Genesys Andretti United (gefahren von Catie Munnings und Timmy Hansen, Herbst Spielliste Blitzer „Bulevar“)

2022 Extreme E #5 Veloce Racing (gefahren von Christine GZ und Lance Woolridge, Herbst Spielliste saisonale Meisterschaft „Extreme E Energy Prix I“)

2022 Extreme E #55 ACCIONA | Sainz XE Team (gefahren von Laia Sanz und Carlos Sainz, Winter Spielliste Gefahrenschild „La Cruz“)

2022 Extreme E #22 JBXE (gefahren von Hedda Hosås und Kevin Hansen, Winter Spielliste saisonale Meisterschaft „Extreme E Copper Prix I“)

2022 Extreme E #6 Rosberg X Racing (gefahren von Mikaela Åhlin-Kottulinsky und Johan Kristoffersson, Frühling Spielliste Blitzerzone „Costa Rocosa“)

2022 Extreme E #125 ABT Cupra XE (gefahren von Jutta Kleinschmidt und Nasser Al Attiyah, Frühling Spielliste saisonale Meisterschaft „Extreme Desert Prix I“)

1971 Porsche #23 917/20 (Sommer Spielliste, 20 Punkte)

1995 Porsche 911 Carrera 2 by Gunther Werks (Herbst Spielliste, 20 Punkte)

1964 Porsche 356 C Cabriolet Emory Special (Winter Spielliste, 20 Punkte)

1990 Porsche 911 Reimagined by Singer – DLS (Frühling Spielliste, 20 Punkte)

Habt ihr mitgezählt? Dies ergibt insgesamt 15 neue Autos mit Serie 10.

Forza Horizon 5 Serie 10 Kleidung und Emotes

Die folgenden Kleidungsstücke erscheinen mit Serie 10:

Extreme E Pink Racesuit

Extreme E Yellow Racesuit

Extreme E Blue Racesuit

Extreme E Black Racesuit

Extreme E White Racesuit

Extreme E Red Racesuit

Extreme E Purple Racesuit

Extreme E Green Racesuit

Emotes:

Rawr

Snap!

Neue Fahrzeuganpassungen (Car Customization)

Anlässlich des Forza Horizon 5: Hot Wheels DLCs kommen einige neue Möglichkeiten zur Fahrzeuganpassung. Darunter 12 Hot Wheels Spectraflame-Farben und neue Metal Flake Optionen, mit denen ihr eure Fahrzeuge künftig lackieren könnt. Diese Möglichkeiten werden allen zur Verfügung stehen und erfordern nicht das Hot Wheels-Add-on.

Änderungen an saisonalen PR-Stunts und neuer Showcase Remix

Mit Serie 10 gibt es eine Änderung an saisonalen PR-Stunts. Bei diesen habt ihr freie Wahl, was euer Auto betrifft. Vorgegeben ist nur die LI (Klasse). In Serie 10 dürft ihr euch zudem auf einen neuen Showcase Remix freuen. Showcasse Remixes sind Schaurennen in abgewandelter Form. Der neue Showcase Remix heißt „Shaken, Not Stirred“ und basiert auf dem Buggy and the Beast Rennen. In der neuen Remix-Variante fahrt ihr den 2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker. Als Belohnung winkt ein Hot Wheels Rip Rod.

Forza Horizon 5 Serie 11 Teaser

Mit der Vorstellung von Forza Horizon 5 Serie 10 darf ein Teaser für die darauffolgende Serie 11 natürlich nicht fehlen. Diese wird Rami´s Racing History feiern.

Forza Monthly Stream Aufzeichnung

Vorgestellt wurde das kommende Update wie gewohnt über das Streamformat Forza Monthly. Die Aufzeichnung könnt ihr euch unten ansehen.

