Es gibt in der Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels 25 Bonustafeln. Diese geben alle Erfahrungspunkte. Boards für die Schnellreise gibt es in der Erweiterung nicht. Die Schnellreise steht euch dort von Anfang an und kostenlos zur Verfügung.

Wie gewohnt habe ich auch für den neuen DLC eine Karte für euch am Start, die euch die Fundorte der Bonustafeln zeigt. Übrigens: Optisch sind viele zwar scheinbar auf den Hot Wheels-Tracks zu finden, tatsächlich macht euch das Spiel die Suche aber nicht ganz so einfach. Die Hot Wheels-Spielwelt kann auch außerhalb der Tracks befahren werden. Unten könnt ihr hier und dort von den Tracks herunterfahren und findet dort ein durchaus großes Offroad-Areal. Viele der Forza Horizon 5: Hot Wheels Bonustafeln verstecken sich dort.

Die Karte könnt ihr euch zum Beispiel in einem neuen Tab öffnen und sie so auch in voller Größe (3000×3000) anzeigen. Ihr könnt sie ansonsten auch über diesen Link öffnen: https://totallygamergirl.com/wp-content/uploads/2022/07/forza-horizon-5-bonustafeln-scaled.jpg.

Die Bonustafeln müsst ihr mit dem Auto umfahren, um die Erfahrungspunkte zu erhalten. Der Wert der Board steht auf den Tafeln. Im Beitragsbild seht ihr zum Beispiel ein Board mit 3.000 XP-Aufschrift. Fahrt ihr diese Tafel um, habt ihr 3.000 Erfahrungspunkte gesammelt.

