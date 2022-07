Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 29 – Die Zukunft ist gülden

Kapitel 1: Elektrisches Zeitalter

Forza Horizon 5 Serie 10 steht ganz im Zeichen von Elektroautos. Passend dazu dürft ihr für den neuen Weekly #Forzathon den 2019 Rimac Concept Two aus der virtuellen Garage holen. Für den Rimac müsst ihr bei der Automesse tief in die Tasche greifen, er ist dort für 2.000.000 Credits erhältlich. Sollte er noch nicht in eurer Garage stehen, habt ihr Glück, da ihr ihn auch über die aktuelle Festival Spielliste freischalten könnt. Dafür müsst ihr die Sammelaufgabe erledigen. Alternativ gäbe es auch Sparpotenzial im Auktionshaus.

Kapitel 2: Spitzentechnologie

Ihr sollt 250 mph / 402 km/h für mehr als zehn Sekunden aufrechterhalten. 420,5 ist die Höchstgeschwindigkeit des Autos, wenn ihr kein Tuning verwendet. Es geht also im Serienzustand, solltet ihr Credits sparen wollen. Die einfachste Option ist hier ein Ausflug auf die Autobahn. Startet an einem Ende und beschleunigt auf das nötige Tempo. Haltet es eine Weile und das Kapitel ist erledigt. Bei Schwierigkeiten mit dem Verkehr hilft es, im Onlinemodus zu spielen. Der ist dort weniger dicht. Solltet ihr dennoch Probleme haben, könnt ihr meine Custom Strecke verwenden, die weder Verkehr noch Drivatare hat. Wendet zu Beginn des Rennens, um auf die Autobahn zu kommen. Habt ihr das Kapitel erledigt, könnt ihr die Hupe betätigen und landet direkt im Ziel. Die Strecke findet ihr mit dem folgenden Code: 123 351 397.

Eine Alternative bei Problemen mit dem Verkehr auf der Autobahn ist die Offline-Spielgeschwindigkeit zu reduzieren. Dies ist über die Barrierefreiheit-Einstellungen möglich.