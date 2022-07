Forza Horizon 5: Hot Wheels Fehler und Troubleshooting

Forza Horizon 5 stürzt während der „Hot Wheels“-Expedition ab (PC-Version)

Spielt ihr die PC-Version des Rennspiels, beginnt der Ärger womöglich schon vor dem eigentlichen Start der Erweiterung. Auf dem PC kann es passieren, dass das Spiel beim ersten Looping in der „Hot Wheels“-Expedition abstürzt. Die Entwickler listen diesen Bug in der Liste bekannter Fehler und liefern glücklicherweise den passenden Workaround gleich mit. Betrifft euch der Bug, müsst ihr die Auflösung reduzieren. Im Workaround ist explizit von Auflösung die Rede, nicht von anderen Grafikeinstellungen. Wobei es Berichte von Personen gibt, bei denen es im Endeffekt eine Mischung aus beidem war, die funktionierte. Solltet ihr allein durch die Reduzierung der Auflösung keinen Erfolg haben, reduziert zusätzlich auch Grafikeinstellungen.

Fuhrpark-Belohnungen werden erneut ausgegeben

Dieser neue Bug ist nicht unbedingt zu eurem Nachteil. Es kann passieren, dass das Spiel sämtliche Fuhrpark-Belohnungen erneut zur Abholung anzeigt. Tatsächlich erhaltet ihr diese auch ein weiteres Mal, es ist nicht nur ein Anzeigefehler. Je nachdem, was ihr bereits freigeschaltet habt, können dies einige Wheelspins, Super-Wheelspins und auch Fahrzeuge sein. Dazu kommen weitere Belohnungen wie Erfahrungspunkte und Credits. Der Fehler tritt nicht zwangsläufig auf und bei manchen Personen auch erst nach mehreren Spielstarts. Eine Lösung gibt es in diesem Fall nicht. Wie heißt es? Einem geschenkten Gaul …

Hot Wheels-DLC ist nicht verfügbar und es wird nur ein Trailer abgespielt

Ihr habt Forza Horizon 5: Hot Wheels gekauft, aber das Spiel verweigert euch den Zugang und spielt stattdessen nur einen Trailer ab, wenn ihr mit den Kacheln im Hot Wheels-Menü interagieren möchtet? Dieser Fehler kann nach dem Spielstart auftreten. Die Lösung ist denkbar einfach. Ein Spielneustart sollte das Problem beheben. Betrifft euch dieser Bug, sind die Hot Wheels-Kacheln im Menü übrigens ausgegraut. Der Bug kann auch auftreten, wenn ihr bereits in der Erweiterung Spielfortschritt erzielt habt. Ich hatte diesen Bug relativ häufig und musste nach einigen Spielstarts ein weiteres Mal das Game anwerfen, um den DLC spielen zu können.

Elite Rang Mission Dreifach-Doppel

Diese Mission ist völlig fehlübersetzt. Eine dermaßen fiese und schlechte Fehlübersetzung hatten wir eine Weile nicht mehr. Das Spiel gibt an, ihr sollt innerhalb von zwei Minuten einen Stern in der Eisrausch-Blitzerzone erzielen und drei Sterne in der Wasserufer-Driftzone. Rein technisch ist dies sogar möglich, was die Sache umso verwirrender macht. Erfüllt ihr die vermeintlichen Bedingungen, passiert nichts. Der Timer läuft einfach weiter. Naheliegend wäre nun die S2-Blitzerzone um die Ecke. Auch dies ist technisch innerhalb der Zeit möglich, aber ebenfalls nicht die Lösung. Tatsächlich sind zwei Blitzerzonen zu fahren und in der zweiten drei Sterne zu holen. Die Blitzerzone, die ihr nach Eisrausch fahren müsst, ist aber die etwas weiter nördlich gelegene Überschalspirale-Blitzerzone. Beides sind übrigens S1-Zonen, was die Lösung ohne Blick in die englische Fassung (die ist korrekt beschrieben) nicht einfacher macht.

Quellen: Forza.net; abgerufen am 20. Juli 2022, 12:03 Uhr und eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5