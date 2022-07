Forza Horizon 5 Hotfix behebt einige Fehler

Nachdem vor einer Woche die Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels erschienen ist, haben sich auch einige neue Bugs in das Spiel geschlichen. Mit einem Hotfix merzen die Entwickler nun eine Reihe von Fehlern aus.

Die Erfolge „Einer für alle“ und „Wieder fest im Sattel“ wurden bisher durch einen Bug nicht freigeschaltet. Dieser ist behoben. Gefixt wurde auch ein Problem in der PC-Version, wodurch diese bei diversen Locations abstürzte. Einige getunte Fahrzeuge ließen sich in der Erweiterung nicht fahren, selbst wenn ihr den Legenden-Rang erreicht habt. Auch dieser Fehler ist behoben. Spielt ihr auf Steam, haben euch die Links in der Erweiterung bisher in den Microsoft Store geschickt. Künftig führen die in den Steam Store. Der Fuhrpark sorgte in den letzten Tagen ebenfalls für Aufsehen, da Belohnungen erneut vergeben wurden. Damit ist ebenfalls Schluss.

Forza Horizon 5 Hotfix vom 26. Juli 2022 Updatenotes

Version Number:

Xbox One: 2.488.996.0

2.488.996.0 Xbox Series: 3.488.996.0

3.488.996.0 PC: 3.488.996.0

3.488.996.0 Steam: 1.488.996.0

General

Fixed the „One for All“ and „Back in the Saddle“ Achievements not unlocking

Fixed a crash on PC that occurs in certain locations, including the Hot Wheels Expedition

Fixed a bug preventing some tuned vehicles from being drivable on the Hot Wheels expansion, despite reaching the Hot Wheels Legend rank

In-game links to the Hot Wheels expansion will now correctly send players to the Steam Store, rather than the Microsoft Store, when playing on the Steam platform

Fixed a bug that allowed Car Collection rewards to be re-awarded on the Hot Wheels expansion

Additional stability improvements

Quelle: Forza.net; abgerufen am 26. Juli 2022, 19:21 Uhr

Bildquelle: Playground Games