Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 30 – Den Takt vorgeben

Kapitel 1: Luxus-Erlebnis

Ihr benötigt in dieser Woche den 2018 Jaguar I-Pace. Diesen könnt ihr euch über die aktuelle Festival-Spieliste verdienen, indem ihr die Kachel für Eliminator abschließt. Eine relativ einfache Aufgabe, die nur etwas Geduld erfordert. Ihr müsst dafür unter die Top 30 in einem Eliminator-Match kommen. Es ist im Normalfall kein Problem, eine solche Platzierung zu erzielen, wenn ihr euch einfach von Spielern fernhaltet und das Match „aussitzt“. Aussitzen nehmt ihr bitte nicht wörtlich, da in Multiplayer-Spielen Bewegung erforderlich ist.

Eliminator ist kein Muss. Ihr könnt das Auto auch für 87.000 Credits bei der Automesse kaufen oder es über die Auszeichnung „Unschlagbares Straßenszenerennen“ erhalten. Die Auszeichnung setzt voraus, die Ruhmeshalle erreicht zu haben und erfordert zehn Siege in Straßenszenerennen auf dem Schwierigkeitsgrad Unschlagbar. Mag auf den ersten Blick für manchen unmöglich erscheinen, kann aber auch mit Blaupausen erledigt werden. Drivatare lassen sich so deaktivieren, was einen Sieg garantiert.

Vor allem mit Blick auf Kapitel 2 kann sich ein Tuning lohnen. Grundsätzlich ist es in dieser Woche nicht nötig. Die Beschleunigung ist allerdings ohne nicht berauschend, was Kapitel 2 etwas erschwert. Mit einigen Kniffen könnt ihr dies aber auch ausgleichen.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Elektrisierende Leistung

Während ihr dieses Kapitel erledigt, solltet ihr euren Jaguar in der Stadt fotografieren. Damit habt ihr die wöchentliche Foto-Herausforderung direkt miterledigt.

Los geht es mit 5 Geschwindigkeitsfähigkeiten in Guanajuato. Für die Fähigkeit müssen mindestens 160 km/h erreichen und dieses oder ein höheres Tempo halten. Nach einer Weile erhaltet ihr die Fähigkeit. Bleibt ihr auf einem passendem Tempo, gibt es in regelmäßigen Abständen eine Geschwindigkeitsfähigkeit.

Verzichtet ihr auf ein Tuning, ist die Beschleunigung nicht ideal. Ihr benötigt also schon relativ viel Zeit, um überhaupt in den nötigen Geschwindigkeitsbereich zu kommen. Das Kapitel ist so etwas mühsamer, aber trotzdem möglich. Ihr könnt kurz vor der Stadt starten und habt so das Tempo idealerweise schon drauf, wenn ihr die Stadt erreicht. Aber auch die langen geraden Abschnitte in der Stadt reichen für die Fähigkeit aus. Zum Beispiel außerhalb der Stadt starten und die Straße mit dem Blitzer Calle Principal fahren.

Optimalerweise haltet ihr das hohe Tempo so lange wie möglich, da ihr dann alle paar Sekunden erneut die Fähigkeit bekommt. In der engen Stadt insbesondere ohne Upgrades nicht immer ein leichtes Unterfangen, da ihr schon viel Strecke für die Beschleunigung benötigt, es beengter als auf der Autobahn zugeht und dazu Objekte und möglicherweise Verkehr kommen.