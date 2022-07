The Siege and the Sandfox: 2D-Stealth-Metroidvania erscheint 2023 für PC

Das Entwicklerstudio Cardboard Sword veröffentlicht seinen Debut-Titel The Siege and the Sandfox gemeinsam mit Koch Media. Das 2D-Stealth-Metroidvania im 16 Bit-Stil soll 2023 für den PC erscheinen. Bei Steam, GOG, Humble und im Epic Store kann es schon jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden. Zu diesem Anlass gibt es einen neuen Trailer.

The Siege and the Sandfox kombiniert Parkour-Plattforming und 2D-Stealth-Metroidvania. In der Rolle des legendären Kriegers Sandfuchs schleicht ihr durch ein belagertes Königreich. Einst Beschützer der Krone gilt es, das Königreich nach einem Anschlag auf den König zu retten. Behilflich ist euch dabei ein Tarnmantel, der euch beim Lösen von Rätseln und Aufgaben vor neugierigen Blicken schützt. Auf der Suche nach weiterer Ausrüstung rennt, springt, hangelt und schwingt ihr durch die Spielwelt und erschließt dabei neue, zuvor unzugängliche Orte.

Quelle: Koch Media Pressemitteilung vom 27. Juli 2022

Bildquelle: Koch Media