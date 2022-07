My Time at Sandrock Multiplayer Gameplay

Vor geraumer Zeit startete das Spiel My Time at Sandrock in die Early Access-Phase. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Simulation auch einen Mehrspielermodus erhalten. Dieser wird aktuell im Rahmen einer Closed-Alpha getestet. Die Frist, um sich dafür bewerben zu können, ist bereits verstrichen. Derzeit habt ihr allerdings erneut die Chance, das entsprechende Formular auszufüllen und eventuell einen Platz in der Alpha zu erhalten. Bis zum 01. August 2022 läuft die neue Bewerbungphase über Google Forms.

Möchtet ihr zuvor oder ausschließlich einen Blick in den My Time at Sandrock Multipalyer werfen, könnt ihr euch ein frisch veröffentlichtes Video ansehen. Dort sind rund 40 Minuten Gameplay zu sehen. Leider stehen für das Video keine Untertitel zur Verfügung. Zu sehen ist die chinesische Version.

Quelle: My Time at Sandrock Steamseite; abgerufen am 29. Juli 2022, 17:15 Uhr

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel My Time at Sandrock